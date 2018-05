Roland Garros 2018 | il tabellone delle italiane Camila Giorgi può fare strada | cammino

Roland Garros 2018 : il tabellone degli italiani. Occasione ghiotta per Fabio Fognini. Matteo Berrettini può stupire : Saranno sei gli italiani presenti all’edizione 2018 del Roland Garros. La truppa azzurra si presenta a Parigi con l’ambizione di fare bene, rinfrancata anche dai recenti successi. Il primo, scorrendo il tabellone dall’alto verso il basso è Andreas Seppi, che al primo turno troverà Richard Gasquet. Un impegno già difficile per l’altoatesino, contro un avversario che ha battuto una sola volta in sette confronti (ma nel ...

Roland Garros 2018 - analisi tabellone femminile : Camila Giorgi sulla strada di Petra Kvitova. Pericolo Muguruza per Halep : Chi sarà l’erede della lettone Jelena Ostapenko? Al Roland Garros, proprio come lo scorso anno tra le donne, al contrario di quanto accade tra gli uomini, non c’è una netta favorita. Certo, la numero uno al mondo, la romena Simona Halep potrebbe anche vendicare la sconfitta in finale dello scorso anno, quando era avanti di un set ed un break, ma sulla sua strada ci sono diverse insidie. Al terzo turno dovrebbe affrontare la padrona ...

Roland Garros 2018 : analisi tabellone maschile. Un’autostrada per Rafa Nadal. Parte bassa affollata : che quarto tra Thiem e Zverev! : Domenica 27 maggio prenderà il via la 122esima edizione del Roland Garros, il secondo Slam stagionale. Sulla terra battuta di Parigi la caccia è ovviamene a Rafael Nadal, signore del rosso e vincitore lo scorso anno del decimo titolo, battendo in finale Stan Wawrinka. Tutto sembra apparecchiato per un nuovo trionfo del maiorchino, soprattutto se si guarda il tabellone, dove le insidie per il numero uno del mondo sono davvero poche. Per un ...

Roland Garros – Sfuma il tris azzurro per un soffio : ok Chiesa e Schiavone - Trevisan ko all’ultimo turno di qualificazione : Sfuma il tris azzurro nelle qualificazioni al Roland Garros: Chiesa e Schiavone accedono al main draw, Trevisan fallisce l’accesso al tabellone principale nell’ultimo turno Sfuma per un soffio il tris azzurro nelle qualificazioni del Roland Garros. Nell’ultimo turno utile per l’accesso al tabellone principale, 2 italiane su 3 hanno staccato il pass per il main draw del Roland Garros. Deborah Chiesa è riuscita a superare l’olandese Rus (5-7 ...

Roland Garros - Francesca Schiavone centra la qualificazione : PARIGI - Immortale Francresca Schiavone . La campionessa del 2010 ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros , secondo torneo dello Slam della stagione che scatterà ...

Roland Garros – Italiani sfortunati ad un passo dal main draw : Bolelli e Giannessi ko nell’ultimo turno di qualificazione : Bolelli e Giannessi sconfitti ad un passo dal main draw del Roland Garros: i due Italiani ko rispettivamente contro Giraldo e Gulbis nell’ultimo turno di qualificazione Niente da fare per Bolelli e Giannessi. I due Italiani sono stati sconfitti nell’ultimo turno di qualificazione, ad un passo dal tabellone principale del Roland Garros. Bolelli ha subito un passivo pesante contro il colombiano Giraldo, venendo sconfitto per 6-0 / 6-2, Giannessi ...

Roland Garros 2018 : Simone Bolelli e Alessandro Giannessi eliminati all’ultimo turno delle qualificazioni : Purtroppo non ci saranno altri azzurri nel tabellone di singolare maschile al Roland Garros: escono proprio nel terzo ed ultimo turno di qualificazione Simone Bolelli e Alessandro Giannessi, superati dal colombiano Santiago Giraldo e dal lettone Ernests Gulbis in due match molto diversi. Nel primo Bolelli, numero 20, ha ceduto nettamente a Giraldo in un incontro molto rapido, terminato 6-0 6-2 in 70 minuti di gioco, in una sfida mai in ...

Roland Garros 2018 – Il secondo Slam stagionale in diretta su Eurosport : Saranno 250 le ore di diretta previste per il secondo Slam stagionale. Eurosport Player, disponibile anche per i clienti TIMVISION, offrirà fino a 16 campi live in contemporanea Le star del tennis internazionale stanno per accedere al tempio della terra rossa: il Roland Garros. Eurosport, che dal 1989 ha trasmesso ogni edizione dell’Open di Francia, mostrerà ancora una volta ogni punto di ogni match dai 16 campi collegati, tramite i canali tv, ...

Favoriti Roland Garros – Halep - adesso o mai più! Quanta incertezza nel WTA : i pronostici di SportFair : Chi sono i Favoriti del Roland Garros 2018? Da Simona Halep al bis della Ostapenko: ecco i pronostici di SportFair Dal 27 maggio al 10 giugno, il grande tennis mondiale sbarca a Parigi per il Roland Garros. All’ombra della Torre Eiffel, i migliori tennisti ATP e WTA si daranno battaglia per alzare al cielo l’ambito trofeo dello Slam francese. Se per quanto riguarda il tabellone maschile i Favoriti sono più facili da individuare, il tabellone ...

Favoriti Roland Garros : parte la caccia a Nadal tra certezze e sorprese - i pronostici di SporFair : Anche Fabio Fognini tra i possibili outsiders del Roland Garros che domenica avrà inizio in quel di Parigi: tutti alla rincorsa di Rafa Nadal Il Roland Garros è alle porte e come sempre, da diversi anni a questa parte, è partita la caccia al Re, Rafa Nadal. Il dominatore delle ultime edizioni del torneo parigino, parte anche questa volta con i favori del pronostico, sopratutto dopo la bella affermazione in quel di Roma. Tanti sono però gli ...