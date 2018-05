Roberto Viola | “Entro il 2023 l’Europa avrà il supercomputer più potente al mondo”

wired

(Di sabato 26 maggio 2018) Tocca recuperare terreno. E presto. Perché in tre anni l’Europa è finita fuori dalle prime dieci posizioni della classifica deimondiali. I supercalcolatori, in una sigla Hpc (high performance computing) servono per elaborare studi medici approfonditi. Per prevedere scenari meteorologici attendibili. Difendersi dagli attacchi informatici. Accelerare la difesa militare e la corsa nello spazio. Decrittare informazioni critiche. L’Europa, però, non ha più un supercalcolatore abbastanzaper competere con le altre potenze. La classifica mondiale è un testa a testa tra Cina e Stati Uniti. Il Giappone resiste nelle ultime posizioni. La contromossa della Commissione europea è un piano da un miliardo di euro. “Noi costruiremo entro ililpiùal, ha spiegato al Wired Next Fest 2018, direttore generale della Dg ...