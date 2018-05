Rivoluzione-Lega Il segretario è islamico-vicentino

L’Irlanda è pronta a una nuova nuova Rivoluzione : la legalizzazione dell’aborto : In occasione del referendum del 25 maggio in Irlanda, Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni, e Massimo Perduca, Board dell’Associazione, hanno scritto questa lettera a Vanity Fair. Il prossimo 25 maggio, a 40 anni dall’adozione della legge 194 che in Italia consentì l’interruzione volontaria di gravidanza, i cittadini irlandesi saranno chiamati alle urne su un referendum che vuole cancellare la legge ...

M5S-Lega : un governo che irrita Ma piace alla gente che piace Dall'Italia la Rivoluzione del popolo : Non abbiamo avuto la soddisfazione di andare ai Mondiali ma l’Italia di certo, in questo periodo, non sta morendo di noia. Il post elezioni è stato qualcosa, nel bene e nel male, che ha diviso, caricato, portato adrenalina da una parte e all’altra degli schieramenti politici. Segui su affaritaliani.it

La Lega avverte Di Maio : "Non si può essere moderati per fare la Rivoluzione" : A chi gli fa notare che sembra piuttosto pessimista, Lorenzo Fontana obietta che il suo è semmai "realismo". Il vicesegretario della Lega, del resto, dispensa cautela sin dall'inizio di questa trattativa tra il Carroccio e il M5s. "All'indomani del via libera di Silvio Berlusconi, quando tutti esult

Formula E - Rivoluzione nelle scuderie : arriva il sistema che "collega" il pilota alla sua macchina : "Forse il problema è nel tuo piede destro”, così Enzo Ferarri a Phil Hill che lamentava un difficoltà nel motore durante un test. A conferma che nel mondo del motorsport tanto si sa della macchina quanto poco o nulla di chi la governa. Nasce proprio con l’obiettivo si studiare il pilota e renderlo e

