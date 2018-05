Risultati Serie C Diretta gol live score delle partite di ritorno dei play out oggi 26

Risultati Playoff Serie C - Cosenza da impazzire : impresa e Trapani eliminato [FOTO] : 1/24 Giovanni Pappalardo/LaPresse ...

Risultati Serie D/ Classifica aggiornata - live score poule scudetto : cabala Gozzano (3^ giornata gironi) : RISULTATI SERIE D: live score e Classifica aggiornata dei tre gironi della poule scudetto. Oggi si decidono le quattro squadre che accederanno alle semifinali proseguendo la corsa(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:52:00 GMT)

Risultati playoff basket A2/ Bologna e Casale chiudono le serie : si affronteranno in semifinale! (gara-4) : Risultati playoff basket A2: vittorie esterne per Casale Monferrato e Fortitudo Bologna, che chiudono le loro serie sul 3-1 e si qualificano alla semifinale dove si incroceranno(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:19:00 GMT)

I Risultati e la classifica finale della Serie A 2017/2018 : Nel posticipo dell'ultima giornata l'Inter ha battuto la Lazio e si è qualificata ai gironi di Champions League dopo sei anni di assenza The post I risultati e la classifica finale della Serie A 2017/2018 appeared first on Il Post.

Serie A - Risultati e classifica finale. Inter in Champions League : Ribaltone all'Olimpico: nerazzurri in rimonta soffiano il posto alla Lazio. La Roma batte il Sassuolo e consolida il terzo posto. Il Milan travolge la Fiorentina e va in Europa League senza passare ...

Il campionato è finito : i Risultati e la classifica finale della Serie A 2017/2018 : La 38ª giornata di campionato, l’ultima della stagione 2017/2018, è iniziata sabato con l’anticipo Juventus-Hellas Verona. La Juventus, già campione d’Italia dal turno precedente, ha vinto 2-1 e poi ha festeggiato la vittoria del settimo titolo nazionale consecutivo con la premiazione in campo e con la parata nel centro di Torino. La partita contro l’Hellas è stata anche l’ultima di Gianluigi Buffon con la Juventus. --La 38ª giornata di Serie A ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : l'Inter vola in Champions League - è 2-3 all'Olimpico! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, l'Inter vince all'Olimpico e scavalca la Roma per gli scontri diretti, volando in Champions League dopo sei anni. La Roma vince a Reggio Emilia. E’ l’Inter la quarta squadra che va in Champions League: i nerazzurri espugnano lo stadio Olimpico rimontando nel giro di pochi minuti e vincendo contro la Lazio, che si deve accontentare del quinto posto e dell’Europa League.