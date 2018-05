Risultati Playout Serie C | lacrime per il Fondi | è retrocessione | Supercoppa al Padova

Risultati Serie D - emozioni per playoff e playout - la Vibonese scatenata : Risultati Serie D, emozioni per playoff e playout – Si sono giocate le gare dei playoff e dei playout ma anche quelle per la poule scudetto, in particolar modo non si ferma la corsa della Vibonese che dopo la promozione in Serie C continua a vincere, asfaltato il Potenza con un netto 4-0. Risultati PUOLE SCUDETTO Vibonese-Potenza 4-0 Virtus Verona-Gozzano 0-2 Vis Pesaro-Rimini 1-2 Risultati PLAY OFF Cavese-Taranto 3-1 Como Chieri 3-2 ...

Playout Lega Pro - ecco i Risultati delle gare d’andata : Playout Lega Pro, ecco i risultati delle gare d’andate – Si sono giocate la gare d’andata valide per i Playout, in particolar modo preziosi pareggio della Paganese sul campo del Fondi, Bensaja fissa il definitivo 2-2 nei minuti finali. Successi davanti al pubblico amico per Vicenza e Cuneo che superano rispettivamente Santarcangelo e Gavorrano. Tra sette giorni le gare di ritorno, tutte le partite sono aperte. Playout Lega ...

Retrocessioni Serie B/ I Risultati di Novara Entella chi si salva dai playout e chi va in Serie C : Sei squadre di Serie B sono coinvolte nella lotta per non retrocedere ad una giornata dal termine, Novara e Virtus Entella possono cadere subito mentre le altre vogliono evitare i playout(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:20:00 GMT)

Serie B Old Wild West - i Risultati della 30giornata - classifiche finali e programma playoff-playout : Serie B OLD Wild West GIRONE A 30giornata Coelsanus Robur et Fides Varese-Witt-Acqua S. Bernardo Alba 81-70 Gessi Valsesia Borgosesia-Libertas Livorno 84-59 LTC S. Giorgio su Legnano-Use Basket ...

Serie B Old Wild West - i Risultati della 30giornata - classifiche finali e programma playoff-playout : Serie B OLD Wild West GIRONE A 30giornata Coelsanus Robur et Fides Varese-Witt-Acqua S. Bernardo Alba 81-70 Gessi Valsesia Borgosesia-Libertas Livorno 84-59 LTC S. Giorgio su Legnano-Use Basket ...