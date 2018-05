Rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per Surface Pro 4 e Surface 2017

State of Decay 2 : Rilasciato un nuovo video : Ormai manca poco all'uscita di State of Decay 2 e i ragazzi di Undead Labs hanno condiviso un video gameplay che ci illustra le regole base per sopravvivere alla tipica apocalisse zombie. Per prima cosa bisognerà creare un insediamento e difenderlo a dovere usando muri e qualche simpatica mina, bisognerà inoltre avere qualcosa di valore da vendere o barattare, il cibo è una buona idea. In un mondo in rovina non c'è spazio per i sentimentalismi, ...

Rilasciato nuovo trailer di Code Vein con le reazioni dei fan : Oggi Bandai Namco ha Rilasciato un nuovo trailer del suo nuovo action-RPG Soulslike Code Vein. Il trailer mostra sezioni di brutale gameplay, inclusi diversi scontri che sembrano essere contro dei miniboss, mentre i boss reali si distinguono per la barra della vita in basso, simile ai giochi in stile Souls di From Software. Oltre al gameplay, dalla clip emergono anche commenti estremamente entusiastici da parte dei fan che hanno partecipato ...

Il nuovo album di Lorenzo Fragola Rilasciato in due versioni : tutte le novità su Bengala : Il nuovo album di Lorenzo Fragola sarà rilasciato in due versioni. A una manciata di giorni dal rilascio della sua prossima espressione discografica, il cantautore catanese ha sciolto le riserve su alcuni dettagli del nuovo lavoro, in arrivo sul mercato il 27 aprile prossimo. Bengala sarà anche presentato con un lungo instore, come annunciato dall'artista, ma sarà presente sul mercato in due versioni, una standard e una deluxe. Carico di ...

Instagram per Windows 10 non è stato abbandonato : Rilasciato un nuovo update : Dopo secoli e secoli finalmente l’applicazione ufficiale di Instagram torna ad aggiornarsi sul Microsoft Store tranquillizzando tutti quegli utenti che temevano un suo abbandono. La nuova versione è numerata 30.1569.12133.0 ed è disponibile al download solo ed esclusivamente per Windows 10, escludendo quindi gli smartphone, con rollout a scaglioni. Il nuovo aggiornamento non è stato accompagnato, come di consuetudine, da nessun changelog ...

The Banner Saga 3 - Rilasciato un nuovo filmato da 30 minuti : In The Banner Saga 3 , i giocatori intraprenderanno il viaggio finale oltre le mura dell'Oscurità per attraversare un mondo totalmente diverso da quelli incontrati in precedenza nella serie. Il gioco ...