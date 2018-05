Rider | a Bologna la prima carta dei diritti | il 31 si firma

Rider s - l’alba di un nuovo sindacato? A Bologna la prima ‘Internazionale’ e la Carta dei Diritti : “Torino? Non ci sono solo i tribunali” : “Non sarà una sentenza a chiudere la partita”. A pochi giorni dalla decisione del tribunale di Torino che ha respinto il riconoscimento dello stato di lavoratore dipendente a sei fattorini della società tedesca del delivery Foodora, i Riders d’Italia si sono dati appuntamento a Bologna per la prima assemblea nazionale. sono arrivati di domenica (15 aprile), da Genova, Torino, La Spezia, Brescia, Milano, Roma, ma anche Torino, con un solo ...

Da Bologna parte la battaglia per la carta dei " Rider s" : paghe eque e diritto al conflitto per i fattorini : Il richiamo principale è alle norme e gli indirizzi europei sulla cosiddetta economia collaborativa. "Le piattaforme di collaborazione possono rappresentare un modello di impresa che coniuga ...

Rider e lavoratori del digitale - a Bologna firmata la prima carta dei diritti : firmata a Bologna la prima carta dei diritti dei lavoratori digitali (foto: Riders Union Bologna) Una paga minima adeguata, stop al cottimo, coperture assicurative, indennità meteo e trasparenza nei contratti. Sono questi i punti fondamentali della carta dei diritti dei lavoratori digitali di Bologna. Per la prima volta una città in Italia prova a fissare una serie di tutele per chi opera per conto delle piattaforme online. Riders Union Bologna, ...