Ride bene chi ride ultimo Ma ora l' Europa ride di loro

F1 – Verstappen sorRide a Montecarlo : “oggi è andata bene - non ho avuto grossi problemi” : Max Verstappen positivo e soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Monaco Terminata la prima giornata di prove libere del Gp di Monaco. I piloti della F1 sono scesi in pista sul circuito di Montecarlo per iniziare il lavoro in vista della gara di domenica, regalando le prime emozioni nello spettacolare scenario monegasco. Daniel Ricciardo è il più veloce al termine delle Fp2, seguito dal suo compagno di squadra Max ...

Nicola Higuain - sms ai napoletani : 'Ride bene chi ride ultimo' : 'ride bene chi ride ultimo', così esordisce Nicola Higuain su Twitter dopo i festeggiamenti per lo scudetto bianconero. Non si è fatto attendere troppo il suo cinguettio social al quale i tifosi ...

"Doveva nascere morto - ora Giorgio sta bene" : dopo la paura mamma Giusy può sorRidere : Pura emozione. Giusy Randazzo a PalermoToday racconta la sua storia: pochi giorni dopo aver dato alla luce il piccolo...

"Doveva nascere morto - ora Giorgio sta bene" : dopo la paura mamma Giusy può sorRidere : Pura emozione. Giusy Randazzo a PalermoToday racconta la sua storia: pochi giorni dopo aver dato alla luce il piccolo...

Diabaté non si ferma più. Terza doppietta di fila e il Benevento ora sorRide : Primo storico punto in trasferta per i campani ultimi in classifica sul campo del Sassuolo Non serviranno per l'impossibile impresa salvezza, ma il segno che sta lasciando Cheick Diabaté a suon di gol ...

F1 - GP Australia : Vettel show - sorRide bene chi sorride ultimo : "Che è successo?" si chiede incredulo il campione del mondo. "E' stato un mio errore, dovevo andare più veloce?". No, gli dicono via radio. Dopo le storie tese di ieri, quel suo desiderio per nulla ...