Renzi sullo spread | Colpa di Maio e Salvini | La democrazia a ' targhe

blogo

: @AlRobecchi Quindi tutto verte su quell’unico punto?Mi sembra un po’ poco...dov’erano i suoi tweet indignati contro… - SoloCristy : @AlRobecchi Quindi tutto verte su quell’unico punto?Mi sembra un po’ poco...dov’erano i suoi tweet indignati contro… - RiccardoParrini : @matteosalvinimi Il signor Renzi ha presentato come ministri persone impresentabili senza avere obiezioni.... Ora s… - LucaPiran : RT @Gianfrancobasta: La vedo così. L’italia vive un 11 settembre politico e Emiliano si fa i selfie davanti alle macerie. Sullo sfondo, Orl… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Losale e Matteogongola. L'ex segretario - e attuale capo - del Partito Democratico questa mattina ha pubblicato un post, con il quale ha spiegato ai suoi fan quali siano le responsabilità da attribuire ae Die non ai "veti di Bruxelles" o "dei mercati finanziari". Quali sarebbero le reali "colpe" di Dinon è chiarissimo visto che il Governo non è neanche stato formato, eppureha sfruttato ugualmente l'occasione per attaccare: "Caro, caro Di: se volete sapere di chi è ladelloche sale non fate dirette Facebook urlando contro l'Europa: fatevi un selfie. Se aumenta il costo dei mutui, la responsabilità è solo vostra".Ieri loha chiuso a quota 204,94 e persarebbe "ai massimi dal 2013". L'affermazione è di per sé falsa visto che nel gennaio 2014 ha toccato quota 221 punti, quando lo stesso...