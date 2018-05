Renzi sullo spread : "Colpa di Maio e Salvini". : Lo spread sale e Matteo Renzi gongola. L'ex segretario - e attuale capo - del Partito Democratico questa mattina ha pubblicato un post, con il quale ha spiegato ai suoi fan quali siano le responsabilità da attribuire a Salvini e Di Maio e non ai "veti di Bruxelles" o "dei mercati finanziari". Quali sarebbero le reali "colpe" di Di Maio e Salvini non è chiarissimo visto che il Governo non è neanche stato formato, eppure Renzi ha sfruttato ...

