Renzi : “Lo spread? Colpa di Salvini e Di Maio” : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Caro Salvini, caro Di Maio: se volete sapere di chi è la Colpa dello spread che sale non fate dirette Facebook urlando contro l’Europa: fatevi un selfie”. E’ il duro attacco di Matteo Renzi su Facebook contro i leader di Lega e 5 Stelle impegnati nella formazione di un governo gialloverde. “Se aumenta il costo dei mutui, la responsabilità è solo vostra”, sottolinea ...

Renzi : “Lo spread? Colpa di Salvini e Di Maio” : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Caro Salvini, caro Di Maio: se volete sapere di chi è la Colpa dello spread che sale non fate dirette Facebook urlando contro l’Europa: fatevi un selfie”. E’ il duro attacco di Matteo Renzi su Facebook contro i leader di Lega e 5 Stelle impegnati nella formazione di un governo gialloverde. “Se aumenta il costo dei mutui, la responsabilità è solo vostra”, sottolinea ...

Attesa per le mosse di Conte. Renzi : “Spread ai massimi - la colpa è di Salvini e Di Maio” : Gli incontri tra il premier incaricato Giuseppe Conte e il capo dello Stato Sergio Mattarella non hanno sciolto le riserve sulla formazione del governo e lo stallo prosegue. Nella giornata di oggi non sono previsti nuovi incontri con i leader dei due schieramenti (Luigi Di Maio per i Cinque Stelle e Matteo Salvini per la Lega). Secondo quanto si ...

Renzi : "Spread ai massimi - colpa di Salvini e Di Maio"/ Attacco a Lega e M5s : "Teatrino incredibile" : Renzi: "Spread ai massimi, colpa di Salvini e Di Maio", l'ex segretario del Partito Democratico si scaglia contro Lega e Movimento 5 Stelle su Facebook(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 10:38:00 GMT)

Governo : Renzi - spread ai massimi? colpa teatrino Salvini-Di Maio : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Lo spread sale ai massimi dal 2013. Chi è il colpevole? Non c’è nessun complotto, non guardate Bruxelles, non è colpa dei mercati finanziari. Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio. Se sale lo spread è grazie al teatrino incredibile di questi giorni”. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. “Caro Salvini, caro Di Maio: se volete sapere di chi è la ...

Governo : Renzi - spread ai massimi? colpa teatrino Salvini-Di Maio (2) : (AdnKronos) – Il ritorno dello spread ai massimi dal 2013, continua Renzi, non è “una notizia tecnica perché purtroppo riguarda la nostra vita. Dai prossimi giorni, infatti, i mutui per le famiglie costeranno di più, l’accesso al credito per le piccole imprese sarà più difficile e pagheremo di più gli interessi sul debito pubblico”.“Da 84 giorni questi signori stanno prendendo in giro tutti gli italiani, anche ...

Renzi 'Spread ai massimi Colpa di Di Maio e Salvini'. Conte al lavoro sui ministri - ma il nodo resta Savona : ... in cui il presidente ha ribadito i suoi dubbi sul nome indicato da Salvini e Di Maio come ministro dell'Economia, ovvero l'economista Paolo Savona . E si rafforza la tensione anche sul piano ...

Governo : Renzi - spread ai massimi - colpa Salvini-Di Maio : "Lo spread sale ai massimi dal 2013. Non pensate che sia una notizia tecnica perché purtroppo riguarda la nostra vita. Dai prossimi giorni i mutui per le famiglie costeranno di più, l'accesso al ...

Allarme spread - il diffeRenziale tra Btp e Bund sfiora i 190 punti base : Lo spread tra Btp e Bund ha sfiorato i 190 punti base arrivando a 189, ai massimi da giugno 2017, e ha chiuso la seduta in lieve calo a 185 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano è ...