Renzi attacca la Lega E Salvini affonda il Pd | Un partito morto

Renzi prepara la sua lista - Orfini attacca Minniti : Intanto il governo Gentiloni fa gli scatoloni e svuota i ministeri, tra le telefonate allarmatissime al premier uscente dei capi di Stato e di governo di mezzo mondo. E rientra a casa anche Giorgio ...

ASSEMBLEA NAZIONALE PD A ROMA/ Streaming video live - Cuperlo attacca Renzi : "Ha diviso il nostro campo" : ASSEMBLEA NAZIONALE Pd a ROMA: Orfini mette ai voti congelamento dimissioni Renzi. Presidente contestato ma passa linea Renziani, Martina resta reggente. Resa dei conti dopo amministrative.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:55:00 GMT)

"La cabina di regia disprezza le istituzioni democratiche". Quando Fico attaccava il "comitato di conciliazione" Renzi-Gentiloni : Maggio 2017, Roberto Fico scrive un durissimo post su Facebook:Il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha deciso di convocare ogni giovedì una sorta di pre-Consiglio dei ministri privato, per fare il punto con i capigruppo del suo partito, la sottosegretaria Boschi [..], e i vari ministri a seconda del provvedimento in discussione. Si tratta di un atto gravissimo, che dimostra una totale mancanza di senso dello Stato e di rispetto delle ...

Renzi è tornato e attacca tutti Video : Dopo un brevissimo periodo nei panni di senatore semplice, Matteo Renzi [Video] è tornato. L’ex premier, dopo aver pilotato il Partito Democratico all’opposizione di un governo targato Movimento5Stelle, ha rivendicato le sue scelte ospite di Giovanni Floris a Di Martedì. Renzi ha punzecchiato a più riprese i vincitori delle scorse elezioni politiche, Lega e Cinquestelle, commentando sarcasticamente il tira e molla che prosegue da più di due ...

Pd - Richetti attacca Matteo Renzi : "Doveva farsi da parte con Boschi" Il dem si smarca dall'ex segretario : Matteo Renzi sulla graticola di La7. Non è una novità, visto che l'ex premier ed ex segretario Pd rappresenta il convitato di pietra di tutti i programmi politici della Tv di Urbano Cairo. Ma a (s)parlare di lui, intervistato da Giovanni Minoli a Faccia a Faccia questa volta c'è Matteo Richetti, responsabile della comunicazione del Partito Democratico nonché, fino a qualche tempo fa, vicino a Renzi. Segui su ...

Taranto - Emiliano attacca Renzi : "Ilva impunita grazie ai decreti del suo governo" : "Apprendiamo la notizia che il Procuratore della Repubblica Mariano Buccoliero, coordinatore del Pool Ambiente della Procura di Taranto, ha 'dovuto' chiedere l'archiviazione dell'inchiesta penale in...

Renzi attacca M5S : ora che il governo si allontana sbroccano. Ma Franceschini : sbagli : Dopo essere riuscito a fermare sul nascere l'ipotesi di un confronto tra Pd e 5Stelle , Matteo Renzi rincara la dose in ragione del ritorno movimentista dei grillini: 'Per due mesi hanno fatto i bravi,...

Direzione Pd - Matteo Orfini : 'Si voterà entro le venti'. Maurizio Martina attacca Matteo Renzi : Al via la tesissima Direzione del Pd, che si dovrà esprimere sull'eventuale apertura al M5s. Il finale è già scritto: non passerà. Tanto che Maurizio Martina ha detto in Direzione che 'col M5s il ...

Direzione Pd - cresce il fronte anti-Renzi E lui attacca : no a pretesti per rompere : Tra i parlamentari vicino a Matteo Renzi l'unica certezza e' che ci sono i numeri per orientare le scelte della Direzione del Pd e, soprattutto, quelle dei gruppi parlamentari. Per il resto, a 24 ore dalla riunione del parlamentino dem, e' buio fitto... Segui su affaritaliani.it

Di Maio chiude al Pd e attacca "Finisce qui - Renzi sabotatore" : Dopo aver attaccato Matteo Salvini , Luigi Di Maio , ospite di Porta a Porta su Rai Uno, sposta il mirino su Matteo Renzi. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle ha criticato apertamente la ...

Pd - cresce il fronte interno contro Renzi. Ma tutti confidano nella vendetta di Gentiloni (attaccato in tv dall’ex premier) : Maurizio Martina ha parlato per primo. Poi hanno preso posizione Dario Franceschini, Andrea Orlando, Francesco Boccia, Michele Emiliano e da Bruxelles persino David Sassoli. Quindi ad allungare la lista dei dirigenti irritati per l’atteggiamento di Matteo Renzi è arrivato Luigi Zanda, l’uomo considerato più vicino a Sergio Mattarella. Seduto davanti a Fabio Fazio, domenica, Renzi ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con il Movimento 5 ...

Martina attacca Renzi : il Pd verso una nuova scissione : “E’ grave, nel metodo e nel merito” tuona Maurizio Martina. Il segretario reggente dei democratici osserva che: “così un Partito