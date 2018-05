Renzi : «Altro che complotto di Bruxelles. Spread ai massimi è colpa di Salvini e Di Maio» : L’ex premier attacca su Facebook i segretari di Lega e M5S: «Altro che complotto di Bruxelles, l’unico responsabile dell’impennata è il loro “contratto” di governo»

Severgnini vs Scanzi : “Conte? Guida una portaerei ma faceva altro. Sono preoccupato”. “Peggio di Renzi non si può fare” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra i giornalisti Andrea Scanzi de Il Fatto Quotidiano e Beppe Severgnini de Il Corriere della Sera sui futuri scenari politici e sulla figura di Giuseppe Conte, premier incaricato del governo M5s-Lega. Scanzi preferisce non sbilanciarsi: “Stiamo vivendo una fase politica del tutto inedita, stiamo tutti navigando a vista. Non riesco a capire cosa potrebbe succedere da qui ai prossimi mesi. Invidio ...

C’è un altro Renzi pronto a scendere in campo. Con la maglia del Genoa : C’è un altro Renzi che in queste ore sta salendo alla ribalta e anche in questo caso si parla di una discesa in campo e di una personalità forte. Da vero leader. Il Secolo XIX ha raccontato le vicende che riguardano il primogenito di Matteo, Francesco, che ha terminato con successo un provino con il Genoa Calcio. Attaccante, classe 2001, il giovane Renzi si è già distinto con la maglia dell’Affrico, ...

Urbinati : I 5Stelle cedono alla perversione di Renzi. Ma c'è anche un altro vincitore : Però c'è una parte del Pd che è molto arrabbiata con Renzi e con quello che la sua politica ha originato, cioè un governo tra i Cinquestelle e la Lega. 'Certo ci sono due posizioni nel Pd. Una che ...

Martina contro Renzi : "Altro che pop corn... Pd cerchi l'alternativa" : 'Ora tocca a loro e pop-corn per tutti'. A dirlo sarebbe stato Matteo Renzi che, parlando coi suoi a palazzo Giustiniani, si sarebbe virtualmente sfregato le mani in attesa di vedere all'opera la Lega ...

Martina contro Renzi : altro che pop corn - prepariamo l'alternativa : 'Il Pd e le forze di centrosinistra devono prepararsi e passare presto dalla , giusta, preoccupazione alla sfida. Alla proposta alternativa. altro che 'stare a guardare con i pop corn in mano'. Non ...

Martina lancia una stoccata a Renzi : "Altro che pop corn - prepariamoci a fare una proposta alternativa" : "C'è da essere preoccupati per un governo come quello che stanno trattando Lega e Cinque Stelle con la compiacenza di Forza Italia. Per le scelte economiche e finanziarie che farà e per le loro ricadute sociali. Per le posizioni che esprimerà in Europa e sulla scena internazionale. Per la dose quotidiana di propaganda che distillerà su temi delicati come immigrazione e sicurezza. Dubito che tanti elettori dei Cinque ...

Toscani : “Ormai il Pd è il partito dei pariolini - Renzi non ha fatto altro che perdere. Io mi iscrivo per cambiare il partito” : A Piazzapulita (La7) L’intervista di Chiara Billitteri a Oliviero Toscani sulla situazione del partito Democratico: “Io mi iscrivo – ha detto Toscani – per cambiare e invito tanti a farlo. Renzi non ha fatto altro che perdere e perdere” L'articolo Toscani: “Ormai il Pd è il partito dei pariolini, Renzi non ha fatto altro che perdere. Io mi iscrivo per cambiare il partito” proviene da Il fatto Quotidiano.

C'è un altro Renzi pronto a scendere in campo. Con la maglia del Genoa : C'è un altro Renzi che in queste ore sta salendo alla ribalta e anche in questo caso si parla di una discesa in campo e di una personalità forte. Da vero leader. Il Secolo XIX ha raccontato le vicende ...