Reina | ' Per nulla preoccupato dal Milan Su Donnarumma e il Napoli'

Reina e i rapporti con la camorra : 'Per me erano persone normali' : Ma il neo acquisto del Milan sta facendo parlare di sè per alcune dichiarazioni rilasciate, come persona informata sui fatti, davanti ai pm che indagano sui rapporti tra mondo del calcio e camorra. ...

Sky - Leno per il dopo Reina ed occhio alla pista Boateng : Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha analizzato i possibili movimenti di mercato in entrata da parte del Napoli, dopo l'arrivo di Carlo Ancelotti. ' Ancelotti sbarca ufficialmente a Napoli.

Le amicizie pericolose di Reina : Porsche - feste e persino i massaggi : Le notti in discoteca assieme ai propri compagni di squadra, ma anche con gente che frequenta un boss della camorra del calibro di Ettore Bosti. Poi l'uso di una Porsche che gli viene prestata a ...

Napoli - inchiesta antimafia : Reina interrogato come persona informata sui fatti : Il portiere ascoltato dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia che indagano sulle attività dei fratelli Esposito

Pepe Reina - Paolo Cannavaro e Aronica deferiti dalla Figc per 'rapporti con camorristi' : deferiti dalla giustizia sportiva per frequentazioni con pregiudicati legati ad ambienti camorristici Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica . Deferite anche Napoli, Sassuolo e Palermo , le ...

Deferiti dalla Figc gli ex calciatori del Napoli Reina e Cannavaro jr per rapporti con pregiudicati legati a clan della camorra : Deferiti dalla giustizia sportiva per aver frequentato e frequentare a tutt'oggi pregiudicati legati ad ambienti camorristici: Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica andranno a processo sportivo a seguito dell'inchiesta della Dda, i cui atti erano stati acquisiti dalla procura Figc.Il procuratore capo Giuseppe Pecoraro ed il suo vice hanno deciso di deferire i tre giocatori e per responsabilità i club di appartenenza Napoli, ...

Napoli : commozione per Reina e Maggio : Napoli, 20 MAG - Prepartita di addii al San Paolo prima di Napoli-Crotone, ultima giornata di campionato. All'ingresso delle squadre per il riscaldamento lo speaker ha presentato l'ingresso del ...

Napoli-Crotone - San Paolo sold out per l'addio di Reina : Domani il portiere spagnolo disputerà la sua ultima partita in Campania prima dell'approdo al Milan: pronti 45mila spettatori per salutare l'ex Liverpool

Calciomercato Napoli - ipotesi clamorosa per il dopo-Reina : sorpresa per la porta : Calciomercato Napoli – Il Napoli si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A ma il pensiero è inevitabilmente rivolto alla prossima stagione ed al mercato ed in particolar modo al sostituto del portiere Reina. Adesso però, come riporta anche Sport Fair sta iniziando a circolare una pazza idea per quanto concerne il Calciomercato napoletano, vale a dire quella che porta a Donnarumma, partenopeo doc. Il Napoli non ...

DONNARUMMA - DOPO JUVENTUS MILAN FINISCE L'ESPERIENZA IN ROSSONERO/ Pepe Reina ne prenderà il posto : DONNARUMMA, DOPO JUVENTUS-MILAN FINISCE la sua carriera in ROSSONERO: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:17:00 GMT)

Premium sport : Reina : 'me ne vado per colpa di De Laurentiis' : Secondo quanto riporta Premium sport , il mancato rinnovo sarebbe stata la causa principale della rottura con il club partenopeo: ' Me ne vado per colpa sua ' le parole dello spagnolo riferite ai ...

Napoli - Hamsik saluta Reina : 'Ci mancherai - in bocca al lupo per la nuova avventura'. Il portiere al Milan : Pepe Reina e il Napoli, fine della storia. Ultima stagione con l'azzurro addosso per il portiere spagnolo, uno dei leader indiscussi dello spogliatoio di Maurizio Sarri. Al termine del campionato sarà ...

Napoli - Decibel saluta l'amico Reina 'Sarà per sempre nel tuo cuore' : Un lungo saluto quello di Daniele 'Decibel' Bellini, lo speaker del calcio Napoli molto amico dei calciatori azzurri che su Instagram ha voluto salutare personalmente Pepe Reina, prossimo all'addio ...

Donnarumma - una parata illegale per il record : quel retroscena con Reina... : Gattuso gli ha ricordato in settimana di avere l'obbligo di provare a diventare il migliore al mondo, parole che hanno prodotto l'effetto di toccare le giuste corde per il portiere di Castellammare ...