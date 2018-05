Recensione iStat suite | un occhio attento al Mac | e non solo

Recensione Buffalo MiniStation DDR : HDD o SSD? Tutti e due grazie! : Il genere umano è una specie molto complessa sotto Tutti i punti di vista, e i problemi che si pone lo sono altrettanto. In quanto, però, esseri intelligenti quanto complessi, siamo sempre in grado di giungere ad una soluzione prima o poi, semplice o complessa che sia, che comporti compromessi o meno. Questo istinto di risoluzione è proprio quello che nel settore della tecnologia ha portato a risolvere i problemi più disparati, ma in questo caso ...