Real Madrid-Liverpool | Finale Champions League | su che canale vederla in tv? C’è la

(Di sabato 26 maggio 2018) Tutto pronto per la partita dell’anno a livello di club in Europa: si disputa stasera ladi. A Kiev in campo il, campione in carica della manifestazione, e la sorpresa. Una lotta non solo per il titolo, in palio c’è, molto probabilmente, anche il Pallone d’Oro: a sfidarsi Cristiano Ronaldo e Moahmed Salah, due delle stelle dei prossimi Mondiali di Russia. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio didella2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su5 e su Mediaset Premium, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. SABATO 26 MAGGIO: 20.45: COME VEDERE LADIIN DIRETTA TV E ...