Real Madrid - Liverpool 3-1 | doppietta di Bale | spagnoli ancora vincenti

Clamoroso annuncio di Cristiano Ronaldo : “è stato bello giocare col Real Madrid” : Cristiano Ronaldo ha parlato del suo futuro annunciando di fatto l’addio al Real Madrid dopo l’ennesima vittoria in Champions League Come un fulmine a ciel sereno è arrivato questa sera un Clamoroso annuncio da parte di Cristiano Ronaldo. Quella odierna potrebbe essere stata l’ultima partita con la maglia del Real Madrid. Le sue parole nel post partita, rilasciate a Bein Sport, hanno creato scompiglio tra i tifosi del Real ...

Shock Cristiano Ronaldo - l’addio : “è stato bello giocare al Real Madrid” : Il Real Madrid ha vinto la tredicesima Champions League ma a fare discutere sono state le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo al termine della partita, dichiarazioni che sembrano d’addio, “è stato bello giocare al Real Madrid”, al termine della stagione potrebbe esserci un clamoroso trasferimento in un altro club. “Ora voglio godermi questo momento, nei prossimi giorni darò invece una risposta ai tifosi che sono stati ...

Champions league - il Real Madrid asfalta il Liverpool : 3-1 - incubo di Karius : Il Real Madrid si conferma campione d'Europa per il terzo anno consecutivo. Nella finale di Champions league di Kiev, la squadra spagnola allenata da Zinedine Zidane ha battuto per 3-1 il Liverpool. ...

Supercoppa Europea 2018 - Real Madrid-Atletico Madrid : quando si gioca? Data - programma e orario : Real Madrid e Atletico Madrid si sfideranno nella Supercoppa Europa 2018 di calcio. Derby di Madrid nella partita che assegnerà il primo trofeo della prossima stagione continentale, si affronteranno le due squadre che hanno vinto rispettivamente la Champions League e l’Europa League. Si giocherà a Ferragosto alla Le Coq Arena di Tallin (Estonia): appuntamento a mercoledì 15 agosto (ore 21.00). Il Real ha vinto la competizione per quattro ...

Il Real Madrid ha vinto la Champions League per la terza volta consecutiva : Nella finale di Kiev ha battuto 3-1 il Liverpool, soprattutto grazie agli errori del portiere Loris Karius The post Il Real Madrid ha vinto la Champions League per la terza volta consecutiva appeared first on Il Post.

Champions - il Real Madrid è campione d'Europa : Bale doppietta - Karius da incubo - 3-1 al Liverpool : C'è sempre e solo il Real Madrid: a Kiev batte 3-1 il Liverpool in finale e si laurea campione d'Europa per la tredicesima volta nella storia, la terza consecutiva. Il Madrid entra nella leggenda, ...

Real Madrid-Liverpool 3-1 - il tabellino : Real Madrid-Liverpool 3-1 , primo tempo 0-0, MARCATORI: Benzema , R, al 6', Mané , L, al 10', Bale , R, al 19' e al 38' s.t. Real MADRID , 4-3-1-2, : Navas; Carvajal , dal 36' p.t. Nacho, , Varane, ...

Champions League 2018 - Real Madrid campione. Liverpool ko 3-1 : Blancos alla tredicesima Coppa. Reds subito senza Salah, uscito per infortunio al 29esimo. Eroe della serata Bale, entra e cambia la partita. Eroe negativo Karius, il portiere dei Reds responsabile su ...

LIVE Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League in DIRETTA : 3-1 - fantastica doppietta di Bale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Real Madrid-LIVErpool , Finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo Reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...

LIVE Finale Champions League - Real Madrid-Liverpool in DIRETTA : 3-1 - fantastica doppietta di Bale : DIRETTA streaming sul sito di Mediaset , gratis, e su Premium Play , per gli abbonati, : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo Reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla ...

Real Madrid-Liverpool 3-1 : disastro Karius - perla di Bale. Zidane fa “13” : Real Madrid-Liverpool 3-1- Il Real Madrid è Campione d’Europa per la 13a volta nella sua storia. 3a vittoria consecutiva negli ultimi 3 anni. Zinedine Zidane batte ogni record e porta a casa il 3° successo in finale in soli 3 anni di carriera. Parte bene il Liverpool, fino al ko di Salah. Problema ad una […] L'articolo Real Madrid-Liverpool 3-1: disastro Karius, perla di Bale. Zidane fa “13” proviene da Serie A News ...

DIRETTA/ Real Madrid-Liverpool (risultato finale 3-1) streaming video Canale 5 : i blancos vincono la Champions : DIRETTA Real Madrid Liverpool, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca la finale di Champions League, allo stadio Olimpico di Kiev(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:34:00 GMT)

Champions League - tutti in piedi per la squadra più forte della storia del calcio : Real Madrid (di nuovo) sul tetto d’Europa : Real Madrid capace di vincere 4 Champions League negli ultimi 5 anni, numeri clamorosi da parte dei blancos che continuano a dominare la competizione Siamo fortunati, stiamo assistendo alla storia. Il Real Madrid sta scrivendo una pagina indelebile del “libro” del calcio. Siamo abituati a rendere onore ad alcune grandi formazioni soltanto dopo anni di distanza, dopo aver metabolizzato successi e capito la Reale entità di alcune ...

Finale Champions League 2018 LIVE : in campo Real Madrid Liverpool 2-1 - Salah ko FOTO : In campo Real Madrid LIVErpool 2-1 DIRETTA Palo di Manè al 70' Gol in rovesciata di Bale al 64'. Gallese era entrato da tre minuti al posto di Isco Manè riapre il match con un gran gol di rapina in ...