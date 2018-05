Rally del Salento – Iscrizioni in chiusura per la 51ª edizione della competizione

Bandiera a scacchi - Moby partner del 51° Rallye Elba : Moby sarà partner del 51° Rallye Elba – Trofeo Ford Blubay – Bardah in programma dal 24 al 26 maggio Bandiera a scacchi per Moby che si conferma uno dei maggiori partner del 51° Rallye Elba – Trofeo Ford Blubay – Bardahl, manifestazione in programma dal 24 al 26 maggio; e l’edizione di quest’anno segna lo storico ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally. Attraverso una collaborazione ormai diventata pluriennale, con la ...

Torna il Rally dell'isola d'Elba : i livornesi scaldano i motori : Ci siamo, è tutto vero. Ci immaginiamo il sorriso del mitico Dado Andreini che da lassù vede Tornare il 'suo' Rally dell'isola d'Elba nel 'Campionato Italiano Rally'. Infatti, dopo circa 35 anni, la ...

Rally Portogallo - Mondiale 2018 : Thierry Neuville si impone in terra lusitana e conquista la vetta della classifica : Semplicemente strepitoso il belga Thierry Neuville, sulla sua Hyundai, nel sesto appuntamento del Mondiale 2018 Rally in Portogallo. Il pilota della i20 ha confermato quanto già era emerso nelle precedenti giornate, ponendo il proprio sigillo nell’ultima e conquistando la vetta della graduatoria iridata, con un vantaggio di 19 punti su Sebastien Ogier (Ford – ritiro). Alle spalle della Hyundai troviamo la coppia di Ford composta dal ...

WRC - Rally del Portogallo ancora sofferto per Citroen : out Meeke : Per la cronaca, al comando della cinquantaduesima edizione della corsa si conferma ancora Thierry Neuville , guidato da Nicolas Gilsoul sulla Hyundai i20 WRC, autore di una gara sino ad ora molto ...

Abarth 124 Rally : nel prossimo weekend le auto della casa dello Scorpione saranno impegnate in Francia e Repubblica Ceca : Continua senza sosta la stagione rallistica e di pista per l’Abarth 124 rally: in questo fine settimana i piloti saranno impegnati in Francia e Repubblica Ceca Non si ferma l’intensa stagione dell’Abarth 124 rally Selenia International Challenge che questo fine settimana vede impegnati due equipaggi privati in altrettante gare in Francia e Repubblica Ceca. Contemporaneamente in Germania, sul circuito del Lausitzring, è in ...

Il Rally "rosa" delle Pink Mambas : 9mila chilometri in Africa per aiutare le donne : Quattro trentenni pronte a partire per l'Africa più selvaggia per sfidare gli stereotipi di genere e lanciare un messaggio forte e attuale in difesa delle donne e per la loro emancipazione, perché chi ha detto che...

Husqvarna : Pela Renet nuovo coordinatore del team Rally : Il passaggio ai rally, nel 2015, ha visto Pela correre per la prima volta la Dakar, realizzando un vecchio sogno del pluri-campione del mondo. Dopo aver impressionato subito per velocità e tecnica ...