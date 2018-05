“Ragazzi | incredibile…” Nadia Toffa torna a parlare delle sue condizioni di salute

caffeinamagazine

(Di sabato 26 maggio 2018) Ladicontinua a far preoccupare i fan che la apprezzano per il suo coraggio e la grinta mostrata prima come giornalista e volto storico de Le Iene e poi nel momento più difficile della sua vita, quello che la vede impegnata a combattere una brutta malattia che già più volte l’ha costretta lontana dal suo adorato piccolo schermo. Negli ultimi giorni le voci sulle suesi erano susseguite a ritmo incontrollato. Il forfait dato alle ultime trasmissioni che avrebbe dovuto presenziare, dietro parere dei medici, avevano nuovamente scatenato forti timori nei suoi ammiratori, che avevano inondato il suo account di messaggi di incoraggiamento. Non erano mancate, come purtroppo spesso avviene in questi casi, fake news che addirittura la davano per morta, per fortuna tutte rivelatesi infondate. Ora, dopo tanto tam tam mediatico, proprioha deciso di ...