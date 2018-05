Raccolta differenziata a Porto Cesareo | controlli dei vigili urbani per verificare il

Amministrative Ragusa - Giovanni Iacono sulla Raccolta differenziata : Giovanni Iacono sulla raccolta differenziata a Ragusa. L’ex presidente del consiglio: “sarà rielaborata l’ordinanza che consente pagamenti suppletivi

Premiati i campioni italiani di Raccolta differenziata di pile e accumulatori : Sono le squadre GLI IMPILATI dell’I.C. “Walt Disney” di Cernobbio (CO) e I FULMINATI dell’I.C. “G.B. Cipani” di Santorso (VI) ad aggiudicarsi il titolo di primi campioni di italiani di raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili, rispettivamente nella categoria Scuola/Cultura e Sport/Tempo Libero. La vittoria è stata decretata ieri pomeriggio a Como nel corso dell’evento finale del Progetto Una ...

Rifiuti - è ora di darsi una mossa. La Raccolta differenziata non basta più : Arriva in questi giorni la notizia del deferimento dell’Italia alla Corte europea per una serie di infrazioni di tipo ambientale: la questione degli olivi e della Xylella, l’inquinamento da pm10 e la gestione dei Rifiuti radioattivi. Non sono cose da prendere sottogamba, ma indicazioni che la gestione ambientale in Italia è carente sotto molti aspetti ed è destinata a diventarlo ancora di più, soprattutto in vista del decreto sull’economia ...

Raccolta differenziata - New York testa il modello Italia per l’umido : Il complesso di Stuytown a New York, dove è stata sperimentata la Raccolta differenziata dell’umido all’Italiana (foto: Cic) Quando Samantha MacBride, del Dipartimento di igiene della città di New York, è andata in cerca di una metropoli da cui copiare il modello di Raccolta differenziata dell’umido, è arrivata fino a Milano per trovare un sistema che facesse al caso suo. Metropoli tascabile, Milano, in confronto alla Grande ...

Rifiuti - Net Spa continua a crescere : operatività a 31 - 5 milioni di euro e Raccolta differenziata oltre il 65% : continua a crescere Net Spa. La più grande azienda di igiene urbana del Friuli Venezia Giulia ha chiuso il 2017 con un valore della produzione di quasi 31 milioni e mezzo di euro e un margine operativo lordo che si è attestato oltre un milione e 800 mila euro. L’utile è stato di 464 mila euro. Il bilancio, che è stato approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta dello scorso 8 maggio, descrive una società in ottima salute ...

Raccolta differenziata - New York è nei guai e allora chiede aiuto a Milano : ... Torino e Padova " sono pronti a fare altrettanto intercettando parte dei 4,7 miliardi di incentivi messi a disposizione della comunità europea per avviare progetti di economia circolare. «Si ...

Foggia - la plastica della Raccolta differenziata incendiata in campagna : 3 arresti : In manette l'imprenditore dei rifiuti Roberto Marino con due operai: distruggevano la plastica raccolta nei comuni con un'incalcolabile danno ambientale

Raccolta differenziata - Recupero e Riciclo Alluminio : nel 2017 recuperati 7 imballaggi su 10 : Sono stati presentati lo scorso aprile, a Milano, nel corso dell’Assemblea Annuale di CIAL – Consorzio Nazionale imballaggi Alluminio, i risultati di Raccolta, Recupero e Riciclo degli imballaggi in Alluminio in Italia dell’ultimo anno. Parliamo di: lattine per bevande, scatolette e vaschette per il cibo, anche quello per animali, bombolette spray, tubetti per creme e conserve, tappi, chiusure ed anche il foglio sottile. Il 2017 è stato un anno ...

Riciclo acciaio : Capitan Acciaio insegna la corretta Raccolta differenziata : ... se opportunamente raccolti, tornano a Riciclo, ma vuol rendere soprattutto omaggio ai soggetti che nel territorio rendono possibile questa best practice di Economia Circolare e che sono conosciuti ...

Sicilia : a Partanna premio speciale per Raccolta differenziata : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Il Comune di Partanna, nel trapanese, ha ottenuto una menzione speciale per la raccolta differenziata nell’ambito del premio 'Comune virtuoso nella raccolta differenziata 2017' indetto dalla Regione Sicilia. Il premio, giunto alla seconda edizione, è stato conferito per

Raccolta differenziata - bonus per i Comuni virtuosi : ...e l'attuazione della programmazione regionale in materia di rifiuti e bonifiche 'che potranno essere utilizzati anche per la definizione di una strategia regionale sostenibile in materia di economia ...

Centrodestra - sicurezza e Raccolta differenziata nel mirino : ... anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. Sarà l'occasione per continuare il confronto con i cittadini sul programma e illustrare le proposte di Forza Italia per una città più sicura'. La Lega ...

Roma. Campagna informativa su Raccolta differenziata tecnologica : Termina l’8 maggio la Campagna informativa sul nuovo modello di raccolta differenziata in arrivo al VI Municipio di Roma. L’operazione

L’Aquila : riciclo e Raccolta differenziata di carta e cartone - inaugurato il PalaComieco : Nella mattinata odierna, a L’Aquila, nel centralissimo Piazzale Caduti del Soccorso, in collaborazione con l’amministrazione cittadina e la società Aquilana Società Multiservizi spa, si è celebrata la manifestazione dedicata alla sensibilizzazione “interattiva” sul riciclo e raccolta differenziata di carta e cartone. Nell’occasione è stato inaugurato il PalaComieco, tappa conclusiva del tour primaverile di un’iniziativa realizzata storicamente ...