Quirinale | gli auguri di Mattarella ai buddhisti per festa Vesakh

Giuseppe Conte sottomesso da Sergio Mattarella : il Quirinale gli ha riscritto il discorso : Una mano tesa, un altolà sussurrato e un discorso riscritto. La prima è per Giuseppe Conte. Nel momento più difficile per il professore che Cinque Stelle e Lega hanno indicato come premier, quando all'...

Firenze : il professor Conte al Quirinale - gli studenti : "Esame con gli assistenti" / VIDEO : Firenze, 23 maggio 2018 - Il professor Giuseppe Conte , che insegna all'università di Firenze , è al quirinale per l'incarico dal presidente Mattarella. Si è parlato molto in questi giorni del ...

Governo - finiti gli incontri al Quirinale : I due leader, dopo un faccia a faccia, sono stati ricevuti dal presidente Mattarella accompagnati dai rispettivi capigruppo di Camera e Senato |

M5S-Lega - finiti gli incontri al Quirinale : I due leader, dopo un faccia a faccia, sono stati ricevuti dal presidente Mattarella accompagnati dai rispettivi capigruppo di Camera e Senato. Il segretario della Lega incontra Giorgia Meloni

Mattarella - Di Maio e Salvini - la vignetta brutale di Vauro : la pagliacciata dei falliti al Quirinale : Fin qui, la politica. Poi arriva la satira, con Vauro che nella sua vignetta immagina i due leader come clown falliti. Davanti a loro, un presidente della Repubblica sconsolato: 'Dicono che forse la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 maggio : Il Quirinale concede altro tempo ai due leader per provare a chiudere il “contratto” e intanto scavalla le elezioni a luglio : Nuovo Stallo Il Colle allunga la trattativa e scongiura le urne a luglio Lega e 5 Stelle chiedono “più giorni”: scontro su nome del premier e programma. Mattarella li accontenta: niente voto estivo di Fabrizio d’Esposito Il ballo dei debuttanti di Marco Travaglio Scrivere del governo Salvimaio che pare stia per nascere è come camminare sulle uova. Perché né Di Maio né Salvini hanno alcuna esperienza di governo, dunque siamo al ballo dei ...

Governo - l’attesa dei cittadini al Quirinale : “Serve una persona di alto profilo istituzionale. Meglio se un politico” : “Meglio se politico”, “esperto di economia”, ma senza dubbio “una persona di alto profilo istituzionale”. Nel giorno in cui Matteo Salvini, segretario della Lega, e Luigi Di Maio, leader del M5s, sono attesi per quelle che dovrebbero essere le consultazioni finali col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in piazza del Quirinale i cittadini esprimono i propri timori e le proprie speranze per il ...

Guardia d’Onore al Quirinale per gli Allievi Marescialli del XX corso “Certezza” : Roma. Il 4 maggio 2018, nella splendida cornice del Palazzo del Quirinale, ha avuto luogo la cerimonia di Cambio della Guardia

Malagò - un orgoglio essere al Quirinale : ... speriamo di averla almeno distratta per un pò dai problemi di queste ore e di averla fatta sorridere....": così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, con un riferimento all'attualità politica, si ...

Mattarella riceve Juve e Milan al Quirinale : 'Siete un modello - aiutate gli arbitri' : Abbiamo i migliori arbitri al mondo, guardando quel che accade nelle coppe, dobbiamo essere contenti degli arbitri e i protagonisti devono aiutarli . Quando l'arbitro non si nota, vuol dire che i ...

Quirinale - non si vota prima del 22 luglio. Martedì 9 maggio il nuovo premier : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno fatto male i conti perché la Costituzione prevede 45 giorni come termine minimo per sciogliere le Camere ma considerati gli italiani all'estero il Viminale ne ...

"Governo neutrale fino a dicembre Oppure voto a luglio o in autunno" Quirinale - Mattarella sferza i partiti : Il presidente Mattarella: "Nel corso delle settimane scorse ho svolto una verifica concreta e attenta di tutte le possibili soluzioni in un Parlamento contrassegnato da tre schieramenti ognuno senza maggioranza..." Segui su affaritaliani.it

Salvini e Di Maio : Elezioni l’otto luglio. La nota del Quirinale : «Mai chiesto incontro tra Lega e M5S» : |Nuovo “giro” di incontri con Mattarella. : Il responsabile del Movimento 5 Stelle«Il leader della Lega ha scelto ancora una volta Berlusconi». Martina, segretario “reggente” del Pd: «Irrispettosi»|

Consultazioni - se il governo di tregua non ha la fiducia Quirinale pronto al voto a luglio : Dopo due mesi e oltre, il Quirinale tenta la strada del governo di tregua anche se i partiti dimostrano di avere poca voglia di armistizi. Di Maio e Salvini continuano a fare muro invocando...