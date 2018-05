Questo post di Salvini e il like di Di Maio faranno la storia della comunicazione politica

In Questo post di Pink sull'essere "costantemente agitata" si riconosceranno tutte le mamme : Ha le stesse preoccupazioni di una mamma qualunque e non ha paura di esprimerle. La cantante Pink, madre di due figli, la più grande, Willow Sage Hart, 7 anni, e Jameson Moon, 2, ha scritto un post su Instagram nel quale ha ammesso di sentirsi costantemente confusa su come educare e guidare i propri figli. Il post ha raccolto in un solo giorno oltre 418mila "mi piace": sembra, dunque, che abbia toccato un nervo scoperto in tanti genitori, ...

Roma - Casa delle donne : “Mozione di chiusura? Non ha senso”. “Raggi vieni - Questo posto è anche tuo” : Francesca Koch e Lia Migale, presidente e membro del direttivo della Casa Internazionale delle donne, spiegano il provvedimento del Campidoglio che prevede la chiusura del centro culturale a Roma e le proposte avanzate dal collettivo per il risanamento, a margine di una conferenza al Senato della Repubblica. L'articolo Roma, Casa delle donne: “Mozione di chiusura? Non ha senso”. “Raggi vieni, questo posto è anche tuo” ...

"Mai come in Questo momento c'è bisogno del Pd e mai come in Questo momento il Pd non è pronto a questa risposta" : "Mai come in questo momento c'è bisogno del Pd e mai come in questo momento il Pd non è pronto a questa risposta. questo tema non risponde a una data o al mese del congresso o a una persona che si candida, risponde a un progetto politico". Così a Sky TG24 Mattina il responsabile Comunicazione del Pd, Matteo Richetti.

Bonafede - l'uomo forte di Di Maio nel posto-chiave. E occhio a Questo nome : se è vero - governo sciagura : 'Sale la stella di Alfonso Bonafede '. Con ogni probabilità, rivela un retroscena del Quotidiano nazionale , sarà lui, braccio destro di Luigi Di Maio e anti-berlusconiano di ferro, il grillino ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Con l’Italia da opposto. Questo scudetto una rivincita. Il mio futuro? Può essere tutto” : Ivan Zaytsev è l’uomo simbolo del trionfo di Perugia che ha conquistato il suo primo scudetto di Volley maschile. I Block Devils si sono laureati Campioni d’Italia anche grazie alle gesta dello Zar che ha vinto la sua scommessa, esaltandosi da schiacciatore e dominando l’intera stagione vincendo tutte le Finali che ha giocato in attesa della Champions League. Ora Ivan è pronto per la lunga estate con l’Italia che ...

Gf - Barbara d’Urso arrabbiata per i post omofobi : “Questo è il mio Gf - devi chiedere scusa” : “Questo è il mio Gf, devi chiedere scusa”: così Barbara d’Urso ha preteso che Danilo Aquino chiedesse scusa a quanti si sono sentiti offesi per ciò che è apparso scritto...

Governo : Martina - proposte Pd per Paese no a Questo o quel partito : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Le prime tre proposte Pd presentate oggi sono per gli italiani, non per questo o quel partito. Noi andiamo oltre i tatticismi degli altri”. Lo ha puntualizzato il segretario reggente Pd, Maurizio Martina. L'articolo Governo: Martina, proposte Pd per Paese no a questo o quel partito sembra essere il primo su Meteo Web.

Questo nostro amore 80 - diretta terza puntata : la proposta di matrimonio : Si torna negli anni 80 e nelle vite delle famiglie Costa-Ferraris e Strano, con la terza puntata di Questo nostro amore 80, la fiction in onda questa sera alle 21:25 su Raiuno. In onda due episodi, che proseguono il racconto che vede Vittorio (Neri Marcorè) sempre più deciso a riconquistare Anna (Anna Valle).-Di seguito, il liveblogging della terza puntata di Questo nostro amore 80- [live_placement]prosegui la letturaQuesto nostro amore ...

Vitalizi - Fico : “I Questori della Camera hanno 15 giorni per presentare proposta di superamento del sistema attuale” : L’aveva detto poco dopo la sua elezione al vertice della Camera dei deputati, quando aveva rinunciato all’indennità di funzione accessoria prevista per la terza carica dello Stato. “L’epoca dei privilegi è finita, dobbiamo tagliare i costi della politica e razionalizzare i costi della Camera”, erano state le parole utilizzate da Roberto Fico. Che adesso rilancia quello che è stato uno dei temi principali della ...

Roberto Fico dà 15 giorni ai Questori per una proposta per superare i vitalizi : I deputati questori di Montecitorio hanno 15 giorni per un'istruttoria volta a presentare all'Ufficio di Presidenza una proposta sul superamento dell'attuale sistema dei vitalizi per gli ex parlamentari: lo ha disposto in ufficio di presidenza il presidente della Camera Roberto Fico.L'istruttoria, ha spiegato Fico, dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: "Possibili modalità di ricalcolo con metodo contributivo dei trattamenti in ...

MotoGP Andrea Dovizioso - GP Argentina 2018 : “Confortanti le risposte avute in Qatar. Sono fiducioso per Questo weekend” : Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend del GP d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, Andrea Dovizioso ha risposto alle domande di rito dei giornalisti presenti. Il forlivese ha fatto il punto della situazione, presentandosi a questo round in vetta al campionato, dopo il successo di Losail (Qatar): “Dopo il bel campionato scorso, essersi confermati nel primo appuntamento è stato ...

Fedez : "Non è giusto giudicarci perché postiamo foto di nostro figlio. Un bravo genitore non si riconosce da Questo" : "È vero, un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social o meno, esattamente come non può scegliere se essere battezzato". In una storia apparsa sul suo profilo Instagram, Fedez risponde a chi accusa lui e Chiara Ferragni di sovraesporre mediaticamente il figlio, postando le sue foto online. Il cantante rivendica il diritto di condividere "una gioia così grande", come "farebbe qualsiasi famiglia della ...

Isola - Bianca in un mare di lacrime : “Non sono adatta per Questo posto”. Poi la sorpresa : Un fiume di lacrime ha sgorgato copioso dagli occhi di Bianca Atzei, in totale crisi per gli attacchi ricevuti dai...