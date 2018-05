Quel coraggio contagioso

Coppie gay e figli - Quella di Andrea e Gianni è una storia di orgoglio e coraggio : La stagione dell’orgoglio è ufficialmente cominciata. Sabato 19 maggio, a Bergamo, ha preso il via l’Onda Pride, che vedrà ben 29 manifestazioni in tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia. Ed è dalla Lombardia che voglio cominciare a raccontare, a partire da quella di oggi, una serie di storie: quelle di persone che scendono in piazza a ricordarci che odio e discriminazioni contro la comunità Lgbt dovrebbero essere relegate al passato. Ma la ...

Quella donna fragile contro i clan : una lezione di civismo e coraggio : Si chiama Simona, non riveleremo il suo cognome per non esporla a nuovi rischi, ed è la cittadina disabile che in un bar della periferia di Roma Est, alla Romanina, ha tenuto testa a due esponenti della famiglia Casamonica e alla loro prepotenza.Ma dobbiamo ringraziarla per il coraggio civile di reagire, sola contro tutti, di denunciare, non piegarsi, non lasciarsi intimorire, perché il suo comportamento ieri ha consentito ...

“Dolori mortali!”. Lo straordinario coraggio di Lily. A 9 anni contrae un tumore - da Quel momento è un calvario di operazioni e chemio. Ma questo non le impedisce di realizzare un sogno incredibile : “È un esempio… Quello che riesce a fare con il suo corpo è pazzesco” : Il suo più grande sogno era danzare e nonostante tutte le difficoltà che la vita le ha messo davanti ci è riuscita. Lily Douglas è una bambina britannica di appena 9 anni a cui purtroppo è stato diagnosticato il sarcoma di Ewin, una rara e aggressiva forma di tumore alle ossa. Da quel momento è iniziata per la piccola una battaglia senza sosta, ma né cancro, né chemioterapia, né interventi chirurgici sono riusciti a fermarla nel ...

“Un miracolo”. I genitori muoiono - lui nasce lo stesso 4 anni dopo Quel terribile incidente. Il web in festa per l’arrivo di un bambino davvero speciale - al quale tutti stanno facendo coraggio : Una nascita incredibile, una storia che sembra uscita dalla penna di uno scrittore e che invece ha fatto gridare al miracolo il mondo intero. Lui, un bimbo che ha da poco aperto gli occhi per la prima volta, è infatti venuto al mondo quattro anni dopo la morte dei genitori, scomparsi tragicamente. Tutto è successo in Cina, come raccontato dal Guardian, e lui, il piccolo Tiantian è stato partorito da una madre surrogata. A prendersi cura ...