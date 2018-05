Quando e come seguire live l’evento ufficiale Iliad in Italia #Rivoluzioneiliad

Estate : Quando lo sgarro è dietro l’angolo e come resistere : L’Estate: il sole, il mare, lo stare in compagnia… Ma quante sono le tentazioni che ci attirano? Purtroppo, tante e chi non sa resistere rischia di ritrovarsi a fine Estate con il doppio dei chili e con...

F1 - GP Monaco 2018 : Quando comincia la gara? L’orario di domenica 27 maggio. Come vederla in tv e diretta streaming : Domani, domenica 27 maggio, andrà in scena l’atteso GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato cittadino più famoso del mondo, ci attendiamo una grande sfida tra Ferrari, Red Bull e Mercedes. La Rossa, reduce dal poco brillante appuntamento in Spagna, deve reagire e rosicchiare punti alle Frecce d’Argento. I 17 punti di distacco di Sebastian Vettel da Lewis Hamilton, nella graduatori riservata ai ...

Inter - Fair Play Finanziario : come funziona e Quando scade Video : Ormai è l'incubo dei tifosi Interisti. Tre parole: Fair Play Finanziario, tali da far spazientire chi sogna una squadra stellare in grado di competere per lo scudetto ed anche per la Champions League, nella quale i nerazzurri torneranno a partire dalla prossima stagione. Bocconi amari da mandare giù, soprattutto vedendo gli acquisti milionari delle grandi d'Europa, una rabbia che viene alimentata dalla presenza di una nuova proprieta' che, in ...

Europa League 2018-2019 - Quando comincia? Il calendario e le date di inizio e fine. I sorteggi dei gironi. Come vederla in tv? C’è Sky… : Si è appena conclusa l’edizione 2017-2018 dell’Europa League di calcio, ma è già tempo di pensare alla prossima stagione, quando saranno impegnate, direttamente alla fase a gironi, due squadre italiane: a difendere il Bel Paese saranno Lazio e Milan, mentre una terza, l’Atalanta, partirà dal secondo turno delle qualificazioni. Si partirà molto presto: il turno preliminare verrà sorteggiato il 12 giugno e si disputerà tra il 28 ...

Champions League 2018-2019 - Quando comincia? Il calendario e le date di inizio e fine. I sorteggi dei gironi. Come vederla in tv? C’è Sky… : Non si è ancora conclusa l’edizione 2017-2018 della Champions League di calcio che è già tempo di pensare alla prossima stagione, quando saranno impegnate, direttamente alla fase a gironi, ben quattro squadre italiane: a difendere il Bel Paese saranno Juventus, Napoli, Roma ed Inter. Si partirà molto presto: il turno preliminare verrà sorteggiato il 12 giugno e si disputerà tra il 26 ed il 29 giugno. Poi il via alla fase delle ...

Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League : Quando si gioca e come vederla in tv? Programma - orario e palinsesto : Saranno Real Madrid e Liverpool a contendersi il più importante trofeo europeo per squadre di club: il sorteggio ha deciso che saranno gli spagnoli a giocare formalmente in casa la partita. L’atto conclusivo del torneo anche quest’anno verrà disputato di sabato: si giocherà il 26 maggio alle ore 20.45 all’NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev, in Ucraina. Il Real Madrid, qualificato di diritto in qualità di detentore del trofeo, dopo aver concluso la ...

MotoGP orario - GP Francia 2018 : Quando comincia la gara? Il programma e come seguirla su Sky e TV8 : Johann Zarco scatterà dalla pole position nella gara di casa, il GP di Francia. Il pilota transalpino ha beffato tutti prendendosi la prima posizione in griglia. Accanto a lui ci sarà Marc Marquez: lo spagnolo, pur su una pista difficile e complicata, proverà ad attaccare come suo solito per dare un altro colpo deciso nella lotta iridata. Dovrà rimontare dalla quinta posizione, invece, Andrea Dovizioso. Il forlivese della Ducati segue in griglia ...

Champions League - Finale Real Madrid-Liverpool. Quando si gioca e come vederla in tv? Il programma completo : Una Finale leggendaria si appresta ad andare in scena sabato 26 maggio allo Stadio Olimpico di Kiev. Real Madrid e Liverpool si sfideranno nell’ultimo atto della Champions League 2017-2018 e si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie. Il Real è reduce da due trionfi consecutivi ed ha conquistato la quarta Finale negli ultimi cinque anni, ma ha intenzione di rendere ancor più fantastico questo ciclo alzando al cielo il trofeo per la ...

Royal wedding - ecco come appariva Meghan Markle nel 2013 Quando interpretò uno spot decisamente hot : “La grigliata non è mai stata così hot con Meghan Markle“. È lo spot girato da Men’s Health nel 2013 per pubblicizzare un hamburger con protagonista la futura sposa del principe Harry d’Inghilterra. Il video, tirato in ballo il giorno prima delle nozze reali da diversi media britannici, sta suscitando polemiche. Va detto che Meghan ha una carriera da attrice e da modella. L'articolo Royal wedding, ecco come appariva ...

«Come aiutarmi Quando mi prende un attacco di panico» : Per chi soffre di ansia o panico, è utile e tranquillizzante sapere di avere accanto persone che sanno come affrontare gli attacchi. È per questo che una ragazza americana, Kelsey Darragh, ha scritto, per il suo fidanzato, una lista di «cose realistiche» da fare per aiutarla. L’ha condivisa su Twitter, e il suo messaggio è diventato virale: è un segno che il problema è molto più diffuso e sentito di quanto si creda. Secondo Kelsey, qualche sorso ...

Roger Federer e quel retroscena da… papà : “i gemelli sono come me! Ecco cosa combinano Quando perdono” : Roger Federer ha svelato un particolare retroscena in merito al carattere dei suoi gemellini: anche loro quando perdono si arrabbiano come da giovane faceva il papà Essendo a riposo per tutta la stagione sul rosso, Roger Federer ha più tempo da dedicare al ruolo di papà. Il tennista numero 1 al mondo ha parlato della sua famiglia in una recente intervista alla rivista ‘TIME’, soffermandosi sul carattere dei gemelli. Federer ha ...

Aston Martin DB11 AMR - Quando il gioco si fa duro meglio scegliere come 007 – FOTO : Aston Martin DB11 AMR: il nuovo bolide da sogno della casa inglese è servito. Si tratta della versione più sportiva della nobile GT del marchio, come testimoniano i suoi numeri d’eccezione: sotto al cofano c’è un motore V12 biturbo di 5,2 litri di cilindrata, 639 cavalli di potenza massima e ben 700 Nm di coppia motrice. Un oceano di esuberanza messo a terra dalla trasmissione con cambio automatico ZF a otto marce e dalla trazione ...

Car sharing tra privati : come guadagnare con l'auto Quando non la usi : Genial Move e Auting sono le prime startup italiane che fanno car sharing tra privati. La condivisione permette di guadagnare fino a 30 euro al giorno