Psg | Neymar sogna il City | ' Mi piacerebbe lavorare con Guardiola'

Neymar convinto da Tuchel : resta al Psg - : Come riportato da As, Neymar ha deciso. Il brasiliano, al centro di mille voci di mercato, ha scelto di restare al PSG, convinto anche dal nuovo tecnico Tuchel. E' stimolato a fare una grande stagione,...

Neymar - pronto a lasciare il Psg : il Madrid e lo United in agguato : In effetti, pensandoci bene, ormai sembra esserci poco da fare. D'altronde il tempo passa, il ridicolo è scivolato da un po' nel grottesco: eppure il mondo del pallone ancora non riesce a comprendere che pagare cifre folli per comprare un giocatore sia un gesto esteticamente offensivo. Non lo capiscono. Così ora l'Europa del calcio è costretta a ...

Psg - Nasser Al-Khelaifi : "Neymar resta qui al 2000%" : Lo sceicco del Psg Nasser Al-Khelaifi è sceso in campo in prima persona per togliere dal mercato il suo gioiello Neymar. Il 26enne brasiliano, infatti, è dato in partenza con destinazione Madrid, dove ...

Il Psg blinda Neymar : ''Resta con noi al 2000%'' : Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo catalano 'Sport', l'Atletico Madrid avrebbe già da mesi imbastito una trattativa con i blaugrana, ottenendo la possibilità di chiudere in maniera ...

Psg - Al Khelaifi blinda Neymar : "Rimane a Parigi al 2000%" : Stop a voci di corridoio, titoli da prima pagina, insinuazioni di mercato. Parla Nasser Al Khelaifi, il presidente del Paris Saint Germain. L'argomento è sempre quello: Neymar, la stella più ...

Psg - Al Khelaifi : “Neymar resterà al 2000%” : Il Real Madrid si metta l’animo in pace: “Neymar resterà al 2000% al Psg”. A fare chiarezza sul futuro dell’asso brasiliano della squadra francese è il suo presidente Nasser Al Khelaifi, secondo quanto riportato da ‘Marca’. Interpellato sulle continue voci intorno all’ex Barca, il manager qatariota ha risposto: “I media spagnoli parlano e parlano da ottobre su questo argomento, scrivono che lui non ...

Al Khelaifi : 'Neymar resterà al 2000% al Psg' : ROMA - Il Real Madrid si metta l'animo in pace: 'Neymar resterà al 2000% al Psg' . A fare chiarezza sul futuro dell'asso brasiliano della squadra francese è il suo presidente Nasser Al Khelaifi , ...

Neymar 'giura' fedeltà al Psg : La sua partenza è data da molti quasi certa - si parla di un forte interessamento del Real Madrid - ma Neymar allontana le voci di mercato dicendosi 'orgoglioso' di essere e di restare al Psg. Secondo ...

Psg - Neymar : 'Orgoglioso di indossare la nuova maglia' : ROMA - La sua partenza è data da molti quasi certa - si parla di un forte interessamento del Real Madrid - ma Neymar allontana le voci di mercato dicendosi 'Orgoglioso' di essere e di restare al Psg . ...

'Psg - Neymar vuole andare via : il padre ci sta lavorando' : PARIGI , FRANCIA, - Nuovi indizi sul possibile addio di Neymar al Paris Saint-Germain dopo una sola stagione. Secondo il quotidiano francese 'Liberation', lo scorso 24 aprile il papà dell'attaccante ...

Dalla Spagna : 'Real Madrid e Neymar trattano - il Psg chiede 260 milioni' : Madrid , Spagna, - La prossima sessione estiva del calciomercato, così come l'ultima, avrà come tormentone principale il futuro di Neymar . Già da mesi il corteggiamento del Real Madrid è in atto e ha ...

Psg - Neymar ha deciso di seguire Sergio Ramos su Instagram : TORINO - Tra una seduta di fisioterapia e un po' di stretching, Neymar scrolla il suo Instagram e decide di seguire Sergio Ramos. 'Tap' e giù il finimondo. Il brasiliano, che continua il programma di ...

Psg - Emery : 'Mbappé voleva Real o Barça - Neymar non si è inserito bene. Thiago Silva mi ha deluso' : Il Paris Saint-Germain l'aveva scelto per l'abilità di condurre il Siviglia ai successi in Europa League, confidando sulle capacità di Unai Emery di replicare il tutto anche in Champions League alla ...

Psg : slitta il rientro di Neymar : slitta ancora il rientro di Neymar in Francia. Tornato in Brasile per recuperare dall’operazione alla caviglia, l’attaccante era atteso oggi a Parigi ma non si e’ imbarcato sul volo della Air France come previsto. Secondo “Le Parisien”, comunque, il ritorno di Neymar e’ questione di ore e non e’ escluso che il giocatore sbarchi comunque in giornata. L'articolo Psg: slitta il rientro di Neymar sembra ...