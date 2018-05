Pronto soccorso | aumentano i pazienti over 80 | +100mila l’anno

Il “Pronto soccorso omeopatico” - una contraddizione in termini : (Foto: Bsip/Getty Images) Come può il concetto stesso di pronto soccorso, che in tutti noi richiama alla mente casi clinici emergenziali caratterizzati dall’estrema urgenza, essere associato ai trattamenti omeopatici? Anticipiamo subito le possibili risposte, che sono sostanzialmente tre: o si utilizzano termini a sproposito svuotandoli del loro vero significato e adoperandoli come fossero slogan promozionali, o si propongono trattamenti ...

Palermo - marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del Pronto soccorso : Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso Continua a leggere L'articolo Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso proviene da NewsGo.

Palermo - marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del Pronto soccorso : Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso Continua a leggere L'articolo Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso proviene da NewsGo.

Palermo - marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del Pronto soccorso : Nuova aggressione ai danni di un medico, ancora una volta all'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo. L'uomo è stato colpito con un pugno in faccia e si è chiuso in una stanza del pronto soccorso ...

Aggressioni ai medici nei Pronto soccorso : è emergenza - : Secondo un'indagine della Società italiana di medicina di emergenza e urgenza, dal primo marzo al 30 aprile 2017, in due pronto soccorso su tre si è verificato almeno un attacco a un membro del ...

Aggressioni ai medici nei Pronto soccorso : è emergenza : Aggressioni ai medici nei pronto soccorso: è emergenza Secondo un'indagine della Società italiana di medicina di emergenza e urgenza, dal primo marzo al 30 aprile 2017, in due pronto soccorso su tre si è verificato almeno un attacco a un membro del personale sanitario Parole chiave: ...

Emergenza aggressioni al personale medico nei Pronto soccorso : Dal 1 marzo al 30 aprile 2017, in 2 Ps su 3 si è verificata almeno un'aggressione fisica. Emerge da un'indagine della Società italiana di medicina di Emergenza urgenza su un campione di 218 Ps, pari ...

E' allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso : Il sovraffollamento, "principale causa di difficoltà fra medici e pazienti, è un problema non solo stagionale ma endemico. Tuttavia resta senza soluzione"

E’ allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso : E’ allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso E’ allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso Continua a leggere L'articolo E’ allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso proviene da NewsGo.

Dottoressa aggredita in Pronto soccorso : Napoli, 21 mag. , Adnkronos, - Nuovo caso di aggressione ai danni di un operatore sanitario nel Napoletano. Secondo quanto denuncia la Asl Napoli 2 Nord, sabato scorso una Dottoressa di 32 anni è ...

Dottoressa aggredita in Pronto soccorso : Nuovo caso di aggressione ai danni di un operatore sanitario nel Napoletano. Secondo quanto denuncia la Asl Napoli 2 Nord, sabato scorso una Dottoressa di 32 anni è stata aggredita nel pronto soccorso ...

Vile pestaggio : Baye Dame del GF ricoverato d'urgenza al Pronto soccorso Video : Una brutta notizia di cronaca nera legata all'edizione in corso del Grande Fratello, il popolare reality show trasmesso dalle reti Mediaset e condotto da Barbara D'Urso. Baye Dame, il concorrente al centro di molte bufere espulso dal gioco dopo le pesanti accuse di molestie nei confronti di Aida sarebbe stato vittima di una brutale aggressione. Non si conoscono al momento le cause e le dinamiche, così come al momento non sappiamo quali siano le ...

Vile pestaggio : Baye Dame del GF ricoverato d'urgenza al Pronto soccorso : Una brutta notizia di cronaca nera legata all'edizione in corso del Grande Fratello, il popolare reality show trasmesso dalle reti Mediaset e condotto da Barbara D'Urso. Baye Dame, il concorrente al centro di molte bufere espulso dal gioco dopo le pesanti accuse di molestie nei confronti di Aida sarebbe stato vittima di una brutale aggressione. Non si conoscono al momento le cause e le dinamiche, così come al momento non sappiamo quali siano le ...

Pronto soccorso - i medici sono troppo pochi Scoperte 12 mila ore - caccia a liberi professionisti : ...© Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Patrizia Todesco Invio mail Follow @patriziatodesco Giornalista della Cronaca di ...