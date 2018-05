Programmi TV 27 maggio 2018 | su Canale5 il film-commedia ' Dr Knock'

Guida tv – I Programmi del 26 maggio 2018 : La Guida TV di UnDueTre.com è, come sempre a vostra disposizione. La programmazione dettagliata di prima e seconda serata (e non solo) delle prime nove reti generaliste. Le principali proposte di altre cinquantaquattro reti, in chiaro e pay, sul digitale terrestre e satellitare. Un punto di riferimento per gli appassionati di televisione e per chi vuole un consiglio su ciò che può trovare all’interno del piccolo […] L'articolo Guida ...

Programmi TV di stasera - sabato 26 maggio 2018. Signore e Signori Al Bano e Romina Power in replica su Rai1 : Signore e Signori Al Bano e Romina Power Rai1, ore 21.25: Signore e Signori Al Bano e Romina Power – replica La replica dello show che ha sancito il ritorno, dopo oltre 20 anni, il 29 maggio 2015, di Al Bano e Romina per cantare insieme in Italia all’Arena di Verona. La coppia, accompagnata da una grande orchestra che ha suonato dal vivo e da con un corpo di ballo di 40 elementi, si è esibita con tanti altri amici artisti italiani ed ...

Stasera in tv venerdì 25 maggio 2018 : film - Programmi tv e varietà : Sport in tv . Palla a due anche per la seconda semifinale dei playoff scudetto della Serie A di Basket : alle 20:45 Venezia-Trento in diretta su Raisport ed Eurosport. Seconda serata F ilm . Robert ...

Programmi TV di stasera - venerdì 25 maggio 2018. Su Italia1 Lethal Weapon II : Lethal Weapon II Rai1, ore 21.25: La Corrida – Il meglio di… Il varietà, condotto da Carlo Conti con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, dopo il buon successo ottenuto, aggiunge una puntata in più, la settima. Sarà l’occasione giusta per rivedere alcuni dei momenti e delle esibizioni più divertenti ed esilaranti portate sul palco dello studio 5 della Dear di Roma ...

Programmi TV di stasera - giovedì 24 maggio 2018. Su Canale5 Vuoi Scommettere? : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Rai1, ore 21.25: La mafia uccide solo d’estate 2 - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del 2017, con Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna. Prodotta in Italia. Primo episodio: Massimo, per paura di essere arrestato, si nasconde con mille scuse a casa dei Giammarresi. Lorenzo vive con trepidazione gli effetti della sua denuncia ai giornali e insieme a Pia decide di passare qualche giorno in un ...

Stasera in tv : Programmi tv di mercoledì 23 maggio 2018 : Sport in tv . Si giocano gli ottavi di ritorno dei playoff di serie C in diretta streaming e in pay per view sul sito www.elevensports.it : alle 20.30 Pisa-Viterbese Castrense , Alessandria-...

Programmi TV di stasera - mercoledì 23 maggio 2018. Scanzonissima contro l’ultima de Le Iene : Gigi e Ross in Scanzonissima Rai1, ore 21.25: Prima che la notte – 1^Tv Film tv di Daniele Vicari del 2018, con Fabrizio Gifuni, Dario Aita, Lorenza Indovina. Prodotto in Italia. Durata: 118 minuti. Trama: Cinque gennaio 1984. Sono da poco passate le 21. Giuseppe Fava, per tutti Pippo, giornalista scrittore, esce dalla redazione de “I Siciliani”, il giornale che dirige, e sale sulla sua Renault 5. Deve andare a prendere la nipote ...

Programmi TV di stasera - martedì 22 maggio 2018. Su Rai2 l’ottava stagione di Hawaii Five-0 : Hawaii Five-0 Rai1, ore 21.25: Il Capitano Maria - Ultima Puntata – 1^Tv Fiction di Andrea Porporati del 2017, con Vanessa Incontrada, Andrea Bosca, Carmine Buschini. Prodotta in Italia. Trama: Maria, anche grazie all’aiuto di Dario Ventura, che si è innamorato di lei e che lei ricambia, cerca di combattere la malattia del piccolo Riccardo e degli altri bambini che sono stati contagiati dai materiali illegali stivati nei container dei ...

Programmi TV di stasera - lunedì 21 maggio 2018. Su Tv8 l’addio al calcio di Andrea Pirlo in La Notte del Maestro : Andrea Pirlo Rai1, ore 21.25: Il Capitano Maria - Terza Puntata - 1^Tv Fiction di Andrea Porporati del 2017, con Vanessa Incontrada, Andrea Bosca, Carmine Buschini. Prodotta in Italia. Trama: La guerra tra i Patriarca e il gruppo di giovani hacker di Annagreca è scoppiata. E proprio allora Luce, innamorata di Filippo, si unisce a loro, scappando di casa. Maria la cerca disperatamente, sa che è in pericolo, come Annagreca, anche se non sa il ...