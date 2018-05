optimaitalia

: Profli WhatsApp, Twitter, Instagram bloccati per divieto ai minori di 16 anni? Effetto GDPR - OptiMagazine : Profli WhatsApp, Twitter, Instagram bloccati per divieto ai minori di 16 anni? Effetto GDPR -

(Di sabato 26 maggio 2018) Non sono poche le segnalazioni di profiliper ilaidi 16di utilizzare le piattaforme social. Il nuovo GDPR è entrato in vigore nella giornata di ieri 25 maggio e i primi effetti si sono fatti sentire suiche mancano dei requisiti minimi per l'utilizzo degli strumenti.Nei gironi scorsi siamo stati letteralmente sommersi dalla richieste di autorizzazione legate al nuovo GDPR, ossia il regolamento europeo che sancisce delle nuove norma di tutela nell'utilizzo dei dati personali dei cittadini comunitari ma che include pure la tanto chiacchierata soglia di età minima per utilizzare i social network. Questa, in difesa dei, è stata sollevata dai 13pregressi ai 16.Ilaidi 16rivolto ai profiliè stato in sostanza attuato nelle scorse ore. I giovanissimi ...