Preso evaso a rischio radicalizzazione

Catturato a Palermo Ben Mohamed Ayari Borhane, il detenuto tunisinodal carcere di Opera (Milano). L'uomo è considerato a. Era riuscito a squagliarsela la notte tra il 17 e il 18 maggio dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano,dov'era stato portato per accertamenti.A bloccarlo gli agenti del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria. Stava per imbarcarsi per la Tunisia.Era monitorato dal 2014 per la sua inclinazione a predicare la Jihad, in carcere si era autoproclamato imam.(Di sabato 26 maggio 2018)