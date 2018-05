Premio e Festival Andersen | la Baia dalle mille fiabe

VINCITORE PALMA D'ORO - FESTIVAL DI CANNES 2018/ Il ritorno di Jean-Luc Godard - Premio speciale per lui : VINCITORE PALMA D'ORO, FESTIVAL di CANNES 2018: Marcello Fonte premiato come migliore attore del concorso. All'italiana Alice Rohrwacher la miglior sceneggiatura ex aequo. (Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:01:00 GMT)

Al comisano Marco Guccione il 'Premio Rai-Cinema Channel' al Festival Internazionale dei Tulipani per la musica del docufilm 'A me resta la ... : Un giovane siciliano modello che, grazie ai sacrifici, è riuscito a laurearsi in Economia presso l'Università degli studi di Catania e da gennaio si è trasferito a Roma dove lavora presso un noto ...

Il Premio Mediterraneo di Pace a chi aiuta i migranti sul confine con la Francia. Segui la diretta streaming La consegna al Teatro Metastasio durante il festival Mediterraneo Downtown. A ritirarlo la guida alpina Benoit Ducos - messa sotto ... : Sarà consegnato oggi 4 maggio con una cerimonia al Teatro Metastasio il premio Mediterraneo di Pace 2018. I vincitori sono Benoit Ducos, la guida alpina francese indagata dalla magistratura francese ...

Statale 107 bis - primo Premio al Rock Festival di Roccella Jonica : Dopo l'elogio alla diversità contro ogni barriera del loro ultimo album Muri Muti , disponibile per l'ascolto ed il download sulle principali piattaforme di streaming, nel cantiere per il nuovo disco ...

Festival europeo della canzone : Premio ai bambini dell'elementare Don Gnocchi : L'evento è strutturato in due spettacoli e si svolgerà sabato 28 , alle 20.30, e domenica 29 aprile , alle 15, all'Ice Rink di Baselga di Piné, sull'Altopiano di Piné , Trento, , in collaborazione ...

Si chiude la quinta edizione di 'Link' - il festival giornalistico del Premio Luchetta : Anche per questa edizione il quotidiano Il Piccolo sarà al fianco di Link come media partner cartaceo e digitale con la diretta streaming sul proprio sito di tutti gli incontri in programma. INFO/...