Premiata sul Renon la Stazione dell' anno

Azioni Intesa Sanpaolo osservate speciali : trimestrale sarà Premiata in differita sul Ftse Mib oggi? : ... non si può oggettivamente parlare di sell off ma di semplici realizzi dopo le recenti performance da record del Ftse Mib, è stata incoraggiata dalla crescente incertezza politica italiana. L'impasse ...

Foto della reunion di Desperate Housewives sulla Walk of Fame : Eva Longoria Premiata a pochi giorni dal parto : Piccola reunion di Desperate Housewives sulla Walk of Fame per celebrare la stella ottenuta dalla bellissima Eva Longoria. A pochi giorni dal parto, non solo l'attrice ha avuto il "coraggio" di apparire in pubblico con il suo pancione ma ha sfoggiato una forma incredibile con gambe allenate, caviglie sottili e un sorriso che la dice lunga sullo stato di grazia che sta attraversando. A fare il resto ci hanno pensato i fan felici per questa ...