Ancora una tragedia : due uomini Precipitano da un cavalcavia sulla A24 - morti : Due uomini sono morti dopo essere precipitati da un cavalcavia sull’autostrada Roma-L’Aquila all’altezza del chilometro 12.700 dopo lo svincolo di Tivoli. Lo riferiscono i vigili del fuoco, sul posto con una squadra. Dalle prime informazioni, sembra siano due uomini tra i 50 e i 60 anni Ancora da identificare. L'articolo Ancora una tragedia: due uomini precipitano da un cavalcavia sulla A24, morti sembra essere il primo su ...

Napoli choc - Precipita da una vela di Scampia : morto un 19enne : In tanti a Scampia oggi hanno sentito un tonfo e dopo poco si sono accorti di un corpo schiacciato sulle scale della vela verde, una delle piramidi di cemento che si stagliano su viale della...

Precipita dal quindicesimo piano - morta una ragazzina a Napoli : Napoli - Choc al centro direzionale . Una ragazza di 15 anni è Precipitata dal 15esimo piano di uno stabile dell'isola G1 del Centro direzionale. La terribile morte si è verificata intorno alle 17.40 ...

Pescara - donna Precipita dal quarto piano di una palazzina e muore/ Ultime notizie - via Rio Sparto : è giallo : Pescara, donna precipita dal quarto piano di una palazzina in via Rio Sparto: è giallo sulle cause della terribile caduta mortale. Un incidente o un gesto volontario? Indagini in corso.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:50:00 GMT)

Aosta - Precipita durante una scalata : alpinista morto sulla Grivola : Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola Continua a leggere L'articolo Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola proviene da NewsGo.

Aereo Precipitato a Cuba : ritrovata una delle scatole nere : Una delle scatole nere dell’Aereo caduto ieri dopo il suo decollo dall’aeroporto dell’Avana e’ stata ritrovata “in buone condizioni”, ha detto oggi il ministro Cubano dei Trasporti, Adel Yzquierdo. In un intervento alla tv pubblica dell’isola, Yzquierdo ha detto che i responsabili dell’inchiesta sul disastro Aereo, nel quale sono morte oltre 100 persone, in maggioranza Cubani, “continuano a ...

Aereo Precipitato a Cuba : morta una delle sopravvissute - gravi ma stabili le altre : E’ morta una delle donne che erano miracolosamente sovravvissute allo schianto di un Aereo Boeing 737-200 al decollo dall’aeroporto internazionale dell’Avana: la donna è deceduta a causa delle ferite riportate nel incidente avvenuto venerdì a mezzogiorno ora locale. Lo riportano i media sull’isola. Salgono così a 108 le vittime della tragedia. L’Aereo trasportava 104 persone e sei membri dell’equipaggio. Le ...

Aereo Precipita a Cuba : a bordo anche una naturalizzata italiana : Nella lista dei passeggeri del Boeing 737 che si è schiantato ieri poco dopo il decollo all’Avana con 109 persone a bordo risulta una cittadina Cubana naturalizzata italiana. Lo riferiscono fonti della Farnesina sottolineando che l’Unità di crisi è in contatto con la famiglia in Italia per fornire ogni possibile assistenza. Le verifiche delle autorità Cubane non sono ancora terminate, aggiungono le fonti. L'articolo Aereo precipita a ...

Ultraleggero Precipitato - nessuna traccia dei passeggeri : Un galleggiante e una borsa contenente alcuni effetti personali, ma nessuna traccia dei passeggeri. E' quanto rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel mare del Cilento, a tre miglia da Ascea Marina, ...

Arquata : 3 operai Precipitano da una gru - tutti gravi. Sistemavano ponte danneggiato dal sisma : I tre operai - tutti stranieri - sono precipitati da una piattaforma mentre effettuavano lavori di sistemazione al pilone di un cavalcavia danneggiato dal terremoto del 24 agosto 2016. Le loro condizioni sono gravi.Continua a leggere

Udine - Precipita dal balcone mentre pulisce i vetri : grave una donna : grave incidente domestico a Flumignano di Talmassons, nella provincia di Udine. Una signora di settantacinque anni ha probabilmente perso l'equilibrio mentre puliva i vetri di casa ed è caduta nel vuoto dal secondo piano. I vicini di casa hanno sentito i suoi lamenti e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.Continua a leggere

Operaio muore Precipitando da 14 metri : per il Tribunale di Torino non ci sono colpevoli : Secondo il Tribunale di Torino non ci sono colpevoli per la morte di Francesco Esposito, Operaio di 59 anni che nel 2013 cadde da un'impalcatura mentre lavorava alla stazione Porta Nuova.Continua a leggere

Aereo militare Precipita su una autostrada : ci sono morti : Almeno due persone sono morte nello schianto di un Aereo militare vicino all'aeroporto di Savannah, in Georgia, negli Stati Uniti. Si tratta di un C-130 Hercules, a bordo del quale c'erano, secondo quanto riportato da una tv...

Cane Precipita dal palazzo e colpisce in pieno una donna. Le telecamere riprendono il violento impatto : Cina, Baiyun nel distretto di Guangzhou. Una donna sta passeggiando per strada quando un Cane che precipita da un palazzo vicino la colpisce in pieno sul collo, risparmiando una madre con il figlio in braccio che precedeva la vittima di pochi passi. Il terribile impatto farà perdere i sensi alla vittima che resterà inerme al suolo. La donna verrà trasportata d’urgenza in ospedale, dove è tutt’ora sotto cure mediche, mentre il Cane, nonostante ...