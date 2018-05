Prato | uccide l’ex fidanzata e poi si toglie la vita 

Rapisce e uccide la sua ex - poi si uccide : l'agguato armato del calciatore che sconvolge Prato : Non si vedevano da mesi. Federico Zini, 25enne calciatore della Tuttocuoio, che milita nel campionato di serie C, all'alba di oggi ha aspettato armato che rincasasse la sua ex fidanzata, la 30enne ...

Calciatore uccide l’ex fidanzata e poi si suicida : la tragedia a Prato [GALLERY] : uccide la fidanzata e poi si suicida: il tragico epilogo della storia d’amore tra il Calciatore Federico Zini ed Elisa Amato A San Miniato (Pisa) si è consumata l’ennesima tragedia. Federico Zini, Calciatore del Tuttocuoio, ha ucciso la sua fidanzata, Elisa Amato, a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita con la stessa pistola. Il centroavanti che militava in Serie D, dopo aver maturato esperienze calcistiche in tutto il ...

Femminicidio : sequestra l'ex a Prato - la uccide e si suicida : Ancora una volta una storia d'amore si è trasformata in una tragedia, figlia dell'incapacità di riuscire a fare i conti con la fine di una relazione. Questa mattina intorno alle ore 9, in un parcheggio di San Miniato (Pisa), sono stati ritrovati i corpi senza vita di Elisa Amato e Federico Zini. Ieri sera l'uomo, un 25enne conosciuto in zona perché giocava nella squadra di calcio del Tuttocuoio in Serie D, ha aspettato sotto casa a Prato la ...

