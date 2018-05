Posta e Calendario | introdotta nella UWP la gestione degli abbonamenti Office Insider

Posta e Calendario si aggiorna : maggiore personalizzazione della firma digitale [Insider] : Durante la giornata di ieri, l’app Posta e Calendario si è aggiornata per Windows 10 introducendo una maggiore personalizzazione della firma digitale. Per il momento, il nuovo aggiornamento è stato rilasciato solo per gli utenti iscritti al programma Windows Insider. Changelog Nuovo box per modificare la firma di Posta elettronica; Fix di bug e miglioramenti generali. Modificare la firma digitale Per modificare la firma è necessario aprire ...