Porte aperte nelle dimore storiche italiane | la giornata dell' Adsi

Vivicittà-Porte aperte : si è corso a Roma - Ferrara e Parma per diritti e solidarietà : Giovedì 24 maggio detenuti ed atleti esterni hanno corso insieme per diritti e solidarietà “La corsa più grande del mondo” diventa Vivicittà-Porte apertee trasforma lo sport in un efficace canale di integrazione, per far incontrare carcere e territorio. Mercoledi 24 maggio Vivicittà, la corsa per i diritti e la solidarietà organizzata dall’Uisp, si è tenuta nel carcere femminile di Rebibbia. Hanno partecipato circa quaranta donne ...

Dimore storiche - domenica 27 maggio Porte aperte di cortili e giardini : Il prossimo 27 maggio torna la Giornata Nazionale dell’A.D.S.I., un’opportunità per ammirare lo splendore delle architetture, per studiare da vicino le tracce del passato. porte aperte in 400 tra residenze d'epoca, castelli, ville, casali, cortili e giardini in tutt'Italia. Da Milano a Napoli, passando per gli splendidi cortili storici della Capitale.Continua a leggere

Mancini : “All’Italia serve tempo - non sono un mago. Buffon? Porte aperte a tutti” : «Non sono un mago e non ho la bacchetta magica per risolvere tutto in tre-quattro partite: ci vuole tempo ma ho fiducia». Così Roberto Mancini al suo primo giorno da ct della nazionale a Coverciano. «Ai tempi di Pirlo - prosegue il neo commissario tecnico azzurro - c’erano grandi campioni, ma questo gruppo di giocatori può diventare forte. L’Italia...

Giornata Oasi Wwf : domani Porte aperte a Fregene e Maccarese : L’Oasi di Macchiagrande a Fregene e, per la prima volta, anche l’Oasi Vasche di Maccarese ospiteranno domani la Giornata delle Oasi, in cui visite e attività gratuite saranno svolte nelle 100 aree protette dal Wwf in Italia. Le aree protette accoglieranno tutti coloro che vorranno esplorare questi “meravigliosi esempi di conservazione della biodiversità”, sottolinea il Wwf. In programma visite guidate dalle 9.30 alle ...

Notte dei Musei : Porte aperte anche all’Istituto Superiore di Sanità : porte aperte anche all’Istituto Superiore di Sanità in occasione della Notte dei Musei: “Questo sabato, in occasione della Notte europea dei Musei, l’Istituto Superiore di Sanità aprirà le porte del suo museo sulla salute pubblica dalle 19 alle 23“, si legge in un tweet. “Siamo felici di contribuire alla Notte dei Musei per testimoniare il valore della scienza per la salute pubblica,” spiega il presidente ...

La trappola delle Porte aperte : Non c'è niente che aiuti a comprendere meglio il mistero dell'Ascensione delle chiamate che riceviamo continuamente dai call center con offerte e promozioni per tutti. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 05:45:00 GMT)Custodire lo spessore del presente, di G. FrangiCHIESA E POLITICA/ La nuova battaglia di Lepanto che attende i cattolici, di F. Pichetto

Alfa Romeo : Porte aperte questo week per lo Stelvio Sport Edition e le offerte sulla Giulietta : Disponibile sul mercato con un prezzo di listino di 59,700 Euro , il nuovo Stelvio Sport Edition potrà essere acquistato, in caso di permuta e per vetture in pronta consegna, sino a fine maggio con ...

Rai : Porte aperte agli studenti in tutta Italia per anteprima docufiction su Moro : La lezione di Aldo Moro, il suo testimone, il suo insegnamento politico e umano trasmessi agli studenti di tutta Italia in un grande evento mai realizzato prima d'ora dalla Rai. Venerdì 4 maggio, a ...

Iliad - Auchan Porte aperte Catania primo negozio Sud Italia. E tariffe a 2 - 90 tutto compreso. Spiegazioni : La strategia è la medesima applicata a Roma presso il centro commerciale Roma Est e Porta di Roma e a Mestre. Pronte aperture su tutto il territorio nazionale..

Umberti I : Porte aperte per la Giornata Mondiale ASMA : Sanità Roma – Non e’ mai troppo presto, ne’ troppo tardi, per affrontare le malattie respiratorie e far conoscere anche ai giovani le problematiche legate all’ASMA, malattia sociale che colpisce 3 milioni di soggetti in Italia. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale dell’ASMA (Wad) il Policlinico Umberto I di Roma, il 3 maggio, dalle 10 alle 13, apre le porte del Centro di Medicina Predittiva e ...

Verona : con 'negozio accogliente' Porte aperte a bimbi e disabili : Verona, 29 apr. (AdnKronos) - Garantire la piena fruibilità di negozi e locali da parte tutti. E’ questo l’obiettivo del progetto lanciato dal Comune “Negozio accogliente. Sto con Verona Città senza barriere”, ideato per permettere a disabili, anziani e bambini in passeggino di accedere senza ostaco

Verona : con 'negozio accogliente' Porte aperte a bimbi e disabili (2) : (AdnKronos) - “La redazione del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, è quasi ultimato, ora lavoriamo allo step successivo -, afferma l’assessore alla Programmazione e interventi per l’abbattimento barriere architettoniche Ilaria Segala -. Avere piazze, monumenti e musei

