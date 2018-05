Portatile 13 pollici | i migliori da comprare

chimerarevo

: Albott® 70 pollici treppiede portatile professionale a soli 34.99 EUR (48% di sconto) - SeguiPrezzi : Albott® 70 pollici treppiede portatile professionale a soli 34.99 EUR (48% di sconto) - consigliacq : ELETTRONICA - I PRODOTTI DEL MOMENTO: #7: iCozzier 13-13.3 pollici borsa a mano per computer portatile/ Costodia pe… - SeguiPrezzi : SPARIN Laptop Zaino, Laptop Zaino Scuola Business per a soli 25.99 EUR (49% di sconto) -

(Di sabato 26 maggio 2018) La misura perfetta della diagonale del display per unè di 13, non troppo grande e non troppo piccola. Perfetto per visualizzare i contenuti multimediali senza impazzire e abbastanza compatto da portarselo dietro senza alcuna difficoltà. Fra iportatili da 13possiamo trovare diversi tipi di prodotti. Si va dal notebook economico fino agli ultrabook, senza dimenticare MacBook e Chromebook. La varietà di scelta è davvero ampia e sarà difficile non trovare iladatto a voi in questa categoria. Sia che ci interessino le prestazioni assolute, che un prodotto efficiente ma economico, non rimarremo delusi da questa categoria. Anche dal punto di vista dell’utilizzo pratico è possibile trovare differenti soluzioni. Si può passare da un display classico e con una buona risoluzione a modelli due in uno, che svolgono all’occorrenza anche la ...