Porsche Italia celebra il 70esimo compleanno della Casa con “Sportscar Together-The

Porsche si conferma la casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia per il secondo anno consecutivo : Porsche è nuovamente la casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia Al vertice nella redditività, nel management post-vendita e tra i migliori per la fedeltà dei Dealer al proprio brand, Porsche Italia si conferma al vertice della classifica DealerSTAT 2018 per il secondo anno consecutivo. Il premio è stato consegnato il 16 maggio 2018 a Verona durante il Forum di Automotive Dealer Day, principale evento B2B ...

Auto – Tutto pronto per l’inizio della Porsche e-Carrera Cup Italia - primo monomarca di simulazione di guida : Il primo campionato di sim racing prende il via con le pre-iscrizioni del 7 maggio per iniziare ufficialmente venerdì 18 Si apre il 2018 della Porsche e-Carrera Cup Italia, primo monomarca di simulazione di guida con appuntamenti in Autodromo paralleli alla Carrera Cup Italia su simulatori istallati nella hospitality Porsche che seguono le tappe online disputate da casa e riproducono fedelmente il circuito e le 911 GT3 Cup. Tutto ruota intorno ...

Porsche Carrera Cup Italia - Il rookie Mosca mette tutti in fila in Gara 1 : Diretta televisiva su Italia 1 e live streaming in HD sul sito ufficiale www.CarreracupItalia.it. La classifica di Gara 1: 1. Mosca , Tsunami RT " Centro Porsche Padova, 13 giri in 30'07"466 media di ...

Porsche Carrera Cup Italia - Mosca vince una combattutissima gara 1 a Imola : Le due gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.CarreracupItalia.it . Tornando alla gara 1 di sabato, allo spegnimento dei semafori Bertonelli , Dinamic Motorsport -...

Porsche Carrera Cup Italia su Italia 1 e Italia 2 : La Porsche Carrera Cup Italia avrà una copertura TV senza precedenti attraverso la trasmissione in diretta delle gare su Italia 1 e Italia 2, ma anche con una serie di approfondimenti e il nuovo talent show Race for Real che completeranno l’offerta sui canali Mediaset. Per Porsche Italia è una grande novità introdotta per il […] L'articolo Porsche Carrera Cup Italia su Italia 1 e Italia 2 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Porsche Carrera Cup Italia : il campionato sarà visibile sui canali Mediaset : Inoltre le due gare saranno trasmesse in live streaming in HD anche sul sito ufficiale del monomarca www.CarreracupItalia.it. A precedere le dirette dei canali Mediaset durante la serie tricolore ...

Porsche - Al via in Italia il programma Flex Drive : La Porsche presenta in Italia il programma Flex Drive. Dopo tre mesi di sperimentazione il servizio è ora disponibile su oltre metà della rete vendita nazionale e offre ai clienti una formula di noleggio flessibile unica nel suo genere. I centri già attivi sono quelli di Alessandria, Arezzo, Bergamo, Bologna, Brescia, Brescia Città, Cuneo, Firenze, Latina, Mantova, Milano Est, Milano Nord, Modena, Padova, Perugia, Torino, Verona e Vicenza, ai ...