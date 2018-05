Porsche 718 Cayman | arriva la GTS

Porsche<br> - Test in pista per la 718 Boxster Spyder : La Porsche 718 Boxster Spyder è stata fotografata al Nürburgring. L'edizione speciale della roadster tedesca è ormai prossima al debutto e si trova sul circuito tedesco probabilmente per la messa a punto finale. L'assenza di camuffature sembra confermare l'imminente lancio commerciale, con la produzione, come da tradizione, in tiratura limitata.Al Ring senza protezioni. Il prototipo delle immagini gira in pista con la capote chiusa. Questo ...