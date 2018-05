Pordenone | mamma litiga con la figlia 15enne | la picchia e poi la investe con l’auto

Pordenone - si dà fuoco per amore a 17 anni : lo salvano la mamma e l'ex fidanzata : Ha tentato di darsi fuoco dopo una delusione d'amore un ragazzo di 17 anni di Sacile, in provincia di Pordenone. Non riusciva a darsi pace per una storia appena conclusa, così ha cercato di fare la finita. Fortunatamente a salvarlo sono intervenute la madre e l'ex fidanzatina. A raccontare l'accaduto è il Gazzettino di Pordenone.Ha riportato leggere ustioni al collo e al torace il 17enne che giovedì sera ha tentato di darsi ...