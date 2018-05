Play-off scudetto Primavera | la Roma fa pari con la Juve e si avvicina alla semifinale

Playoff NBA - LeBron James sbarra la strada ai Celtics. Vince Cleveland : Con un bottino di 46 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, 'King James' porta i Cavaliers al successo per 109-99. L'accesso alle finali si deciderà in gara 7

Olimpia Milano Brescia/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (semifinale Playoff - gara-2) : diretta Olimpia Milano Brescia, Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A1. Colpo della Germani che ha vinto il primo episodio(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 10:32:00 GMT)

Playoff NBA - anche il figlio di LeBron non ci crede : "Papà ma come fai?" : Farlo alla quindicesima stagione in NBA cercando di conquistare le ottave finali consecutive è roba dell'altro mondo, peraltro caricandosi sulle spalle un'intera franchigia rimanendo in campo ...

Video/ Venezia Trento (78-80) : highlights della partita (basket gara-1 semifinali Playoff) : Video Venezia Trento (78-80): highlights della partita di basket, gara-1 delle semifinali playoff con il colpaccio della Dolomiti Energia in casa Reyer(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:25:00 GMT)

Playoff NBA - Cleveland “forza” gara-7 a Boston : LeBron James immenso! [VIDEO] : LeBron James dominante in gara-6 di finale di Conference nella quale Boston è caduta in quel di Cleveland: ci si giocherà tutto al Garden Arriverà l’epilogo più atteso nella finale di conference ad Est, forse quello più giusto per quanto visto in campo: Cleveland e Boston si giocheranno l’approdo alle Finals NBA in una gara-7 che si prevede essere favolosa. Sul 3-2 sotto nella serie infatti, i Cavs hanno vinto nella notte sul parquet ...

Nba Playoff - Cleveland-Boston 109-99 - serve gara-7 : Gli aggettivi sono finiti da un pezzo. Onnipotente, straripante, devastante, alieno non bastano a definire il nuovo show di LeBron James, un concentrato di potenza, classe, talento e determinazione ...

Pronostico Rotherham United vs Shrewsbury Town - Finale Play Offs League One 27-5-2018 e Analisi : League One, Finale Play Offs, Analisi e Pronostico di Rotherham United-Shrewsbury Town, Domenica 27 Maggio 2018. E’ Warne contro Hurst. Rotherham United–Shrewsbury Town, domenica 27 maggio. Tutta la stagione è concentrata nell’atto conclusivo della Finale Play off a Wembley, tra due formazioni che si giocano l’accesso in Championship. Solamente una farà compagnia alle due neopromosse Blackburn Rovers e Wigan. Il ...

Play off Allievi Nazionali Under 16 2018 : orari e partite 26-27 maggio Video : Sabato 26 e domenica 27 maggio si giocheranno tre partite dei Play off e quarti di finale degli Allievi Nazionali Under 16 Serie A e B 2018. Seguono gli orari e le partite, per le quali non è prevista la diretta tv. La stagione regolare si è conclusa con i successi, nei rispettivi gruppi, di Juventus girone A, Inter girone B e Napoli girone C. Una volta terminati i quarti, si accenderanno i riflettori sulle Final Eight, comprendenti le due ...

Playoff NBA - Cleveland-Boston gara-6 109-99 : un altro capolavoro di LeBron James - si va a gara-7 : L'appuntamento con le Finals è per la notte tra domenica e lunedì alle 2.30, quando scopriremo in diretta su Sky Sport quale sarà la squadra campione della Eastern Conference.

Playoff basket - Gara-1 semifinali : Trento passa a Venezia 78-80 : Dopo la sorpresa della vittoria in gara 1 di Brescia a Milano nella prima semifinale, la seconda con protagoniste Venezia e Trento in quella che l'anno scorso era stata la sfida per il titolo si apre ...

Basket : Play off - Venezia-Trento 78-80 : ANSA, - VENEZIA, 25 MAG - La Dolomiti Energia Trentino espugna il Taliercio in Gara-1 della semifinale dei playoff scudetto. L'Umana Reyer Venezia, testa di serie numero 1 del tabellone, si deve ...

Basket – Semifinale Playoff : i campioni d’Italia ko - Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 78-80 : Gara-1 di Semifinale Playoff tra Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino: i campioni d’Italia ko 78-80 Dopo la sfida di ieri sera, che ha aperto ufficialmente le danze alle semifinali di Playoff di Serie A di Basket maschile, tra l’Olimpia Milano e la Leonessa Brescia, vinta dai fratelli Gentile e compagni, questa sera, a regalare grande spettacolo ci hanno pensato l’Umana Reyer Venezia e le Dolomiti Energia Trentino. ...

Serie B - 2 punti di penalità al Bari : cambiano e slittano i Playoff : La decisione del Tribunale federale nazionale per irregolarità amministrative: il primo turno dei playoff si gioca a Cittadella. In campo il 3 giugno