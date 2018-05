Play off Allievi Nazionali Under 16 2018 : orari e partite 26-27 maggio Video : Sabato 26 e domenica 27 maggio si giocheranno tre partite dei Play off e quarti di finale degli Allievi Nazionali Under 16 Serie A e B 2018. Seguono gli orari e le partite, per le quali non è prevista la diretta tv. La stagione regolare si è conclusa con i successi, nei rispettivi gruppi, di Juventus girone A, Inter girone B e Napoli girone C. Una volta terminati i quarti, si accenderanno i riflettori sulle Final Eight, comprendenti le due ...

Playoff NBA - Cleveland-Boston gara-6 109-99 : un altro capolavoro di LeBron James - si va a gara-7 : L'appuntamento con le Finals è per la notte tra domenica e lunedì alle 2.30, quando scopriremo in diretta su Sky Sport quale sarà la squadra campione della Eastern Conference.

Playoff basket - Gara-1 semifinali : Trento passa a Venezia 78-80 : Dopo la sorpresa della vittoria in gara 1 di Brescia a Milano nella prima semifinale, la seconda con protagoniste Venezia e Trento in quella che l'anno scorso era stata la sfida per il titolo si apre ...

Basket : Play off - Venezia-Trento 78-80 : ANSA, - VENEZIA, 25 MAG - La Dolomiti Energia Trentino espugna il Taliercio in Gara-1 della semifinale dei playoff scudetto. L'Umana Reyer Venezia, testa di serie numero 1 del tabellone, si deve ...

Basket – Semifinale Playoff : i campioni d’Italia ko - Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 78-80 : Gara-1 di Semifinale Playoff tra Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino: i campioni d’Italia ko 78-80 Dopo la sfida di ieri sera, che ha aperto ufficialmente le danze alle semifinali di Playoff di Serie A di Basket maschile, tra l’Olimpia Milano e la Leonessa Brescia, vinta dai fratelli Gentile e compagni, questa sera, a regalare grande spettacolo ci hanno pensato l’Umana Reyer Venezia e le Dolomiti Energia Trentino. ...

Serie B Playoff : TFN - arriva la penalizzazione - il Cittadella esulta Video : Alla fine, è arrivata la sanzione a carico del Bari che con i due punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale viene retrocesso al settimo posto della classifica generale, a vantaggio del Cittadella che ora può usufruire del fattore campo per il turno unico dei preliminari playoff. 2 punti di penalizzazione al Bari, tre mesi di inibizione a Giancaspro Questo, in sintesi quanto stabilito, nel corso dell'udienza svoltasi, oggi ...

Fifa 18 Play off Global Series Amsterdam : tutto quello che devi sapere!

Playoff NBA – Brad Stevens scherza su Kobe Bryant : “i suoi consigli a Tatum? Attenzione - è un ex Lakers!” : Brad Stevens, coach dei Boston Celtics, ha ironizzato sui consigli dati da Kobe Bryant a Jayson Tatum durante il programma Detail Durante la sua trasmissione ‘Detail’ di ESPN, Kobe Bryant ha dato diversi consigli al giovane rookie dei Celtics, Jayson Tatum. Se il ragazzo è stato molto orgoglio che il ‘Black Mamba’ abbia parlato di lui, il coach dei Celtics, Brad Stevens ha fatto finta di ‘arrabbiarsi’, scherzando sul fatto che Bryant sia un ex ...

Basket - Playoff A2 : stop ai quarti - ma soddisfatte. Un poker da applausi : Sono uscite tutte allo stesso modo: tre sconfitte per 3-1, dopo aver vinto gara-3 davanti al proprio pubblico. La sola Ferrara ha ceduto 3-0. Coincidenza non casuale: avevano davanti avversarie di un ...

Bari - ecco la penalizzazione : ribaltone per i Playoff : Situazione caldissima per quanto riguarda i playoff del campionato di Serie B, ribaltone nelle ultime ore. Stamattina è andata in scena a Roma l’udienza al Tribunale Federale Nazionale sul deferimento a carico del club e del presidente Cosmo Giancaspro, la richiesta era stata di due punti. Adesso è arrivata proprio la sentenza: due punti di penalizzazione per il Bari che adesso si vede superare dal Cittadella e proprio in vista della gara di ...