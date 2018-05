Platinum Games non sbaglia un colpo | un viaggio nel quartier generale - articolo

Platinum Games : Bayonetta 3 per Nintendo Switch "progredisce costantemente" : Platinum Games, al lavoro su un nuovo titolo non ancora annunciato che cambierà "il concetto di gioco d'azione", è il team di sviluppo attualmente impegnato anche sul fronte Bayonetta 3.Quando si tratta di parlare del gioco in esclusiva per Nintendo Switch, gli sviluppatori non sono soliti svelare molte informazioni, tuttavia, come riporta MyNintendonews, Source Gaming ha recentemente avuto la possibilità di porre qualche domanda a Hideki Kamiya ...

Platinum Games è al lavoro su un nuovo titolo non ancora annunciato che cambierà "il concetto di gioco d'azione" : Atsushi Inaba di Platinum Games ha in mente qualcosa di speciale per i fan, questa non è una novità. Quando, qualche tempo fa, parlò di Bayonetta 3 per Nintendo Switch affermò di voler "creare qualcosa di assolutamente nuovo" con il gioco, ora, in occasione del BitSummit Vol. 6, il nostro Inaba è tornato a rilasciare interessanti dichiarazioni che riguardano il futuro della compagnia.Come riporta Gematsu, è stato confermato che Platinum Games ...

Platinum Games al lavoro su un gioco d'azione che 'rivoluzionerà il genere' - Bayonetta 3 Switch : Le dichiarazioni che avete appena letto sono state fatte durante lo streaming live, ancora in onda , che potete trovare a questo indirizzo , e sono state riportate da un utente del forum ResetEra . ...

Con Bayonetta 3 Platinum Games vuole "creare qualcosa di assolutamente nuovo" : Sul finire dello scorso anno, Platinum Games ha annunciato Bayonetta 3 in esclusiva per Nintendo Switch e, qualche tempo fa, Hideki Kamiya ha spiegato il motivo per cui il gioco arriverà solamente sull'ibrida.Oggi si torna a puntare i riflettori su Bayonetta 3 grazie alle interessanti dichiarazioni rilasciate da Atsushi Inaba, riportate da Nintendo Everything, in occasione del Reboot Develop 2018.Stando a Inaba, Bayonetta 3 "rappresenterà un ...

The Wonderful 101 : Platinum Games vuole il gioco su Switch : The Wonderful 101 è una delle esclusive più interessanti e divertenti uscite per Wii U, ma a causa del sostanziale fallimento commerciale della console il titolo non ha raggiunto il numero sperato di utenti, riferisce Nintendolife.Ebbene Atsushi Inaba e Hideki Kamiya di PlatinumGames hanno tutta l'intenzione di dare una svolta alla situazione e di lanciare il titolo su Switch. L'annuncio arriva in occasione di un talk presso il Reboot Develop ...

Cosa aspettarsi da Bayonetta 3 - parla Platinum Games : Bayonetta 2 è considerato da molti come il più grande gioco d'azione mai realizzato. Il secondo capitolo, già a suo tempo, prese la formula - già estremamente ben collaudata - del primo, rifinendo i dettagli, mettendo a punto il tutto e realizzando un vero e proprio capolavoro di ritmo e azione. Un'esperienza così importante che in molti si chiedono come sarà mai possibile che Bayonetta 3 possa migliorare. Eppure, Bayonetta 3 è in fase di ...

World of Demons è una sorta di successore spirituale di Okami appena svelato da Platinum Games? : È un action con tutti gli stilemi delle opere di Platinum Games, ha uno stile artistico e un focus su mitologia e folklore giapponesi che ricorda moltissimo Okami e sembra quasi un successore spirituale di questo amatissimo action. Però è anche un gioco mobile free-to-play realizzato in collaborazione con DeNA (partner di Nintendo nel debutto mobile della compagnia). World of Demons è il nuovo action di Platinum Games e il solo annuncio provoca ...