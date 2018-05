Pisa. Calciatore uccide la fidanzata e poi si toglie la vita : i cadaveri ritrovati in un’auto : I corpi di Federico Zini (25enne di San Miniato) e della sua fidanzata, Elisa Amato (coetanea di Prato) sono stati ritrovati in un parcheggio nella periferia del comune pisano. Il ragazzo era un attaccante del Tuttocuio, società militante in Serie D.Continua a leggere