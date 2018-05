Perin sempre più vicino alla Juve

Juventus - Perin sempre più vicino. Buffon vola verso il Psg : TORINO - Non è stato questo il giorno di Mattia Perin alla Juve. Ma è stato in ogni caso un giorno buono per compiere nuovi passi spediti verso la riuscita della trattativa. A margine dell'assemblea ...

Inter - dopo Mazzarri ecco GasPerini : da ex sempre vincente in casa : "La rivincita degli ex", potrebbe essere il titolo di un film che all'Inter, però, sperano sia con un finale felice. Perché il precedente con Walter Mazzarri, altro ex avvelenato, è stato tutto ...