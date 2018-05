Per salvare Avellino ci vuole un filosofo

Animali - Wwf : “In Nepal un’app Per salvare il leopardo delle neve” : Un nuovo sistema assicurativo che, grazie all’utilizzo di una App sullo smartphone, garantisce ai pastori nomadi nell’area protetta di Kengchenjunga, in Nepal, un rimborso per yak e ovini predati. L’obiettivo è contribuire così alla conservazione del leopardo delle nevi, prevenendo i conflitti tra comunità locali e predatori. L’innovativa micro-assicurazione creata dal Wwf è stata progettata per ridurre i rischi economici ...

Avengers 4 : ecco l'insospettabile Personaggio che potrebbe salvare tutti - Best Movie : Attenzione, SPOILER su Avengers: Infinity War e Avengers 4 Avengers: Infinity War è ancora attualmente nelle sale di tutto il mondo , qui la nostra recensione , , ma gli occhi di moltissimi fan, chiaramente, sono già puntati sul suo sequel previsto l'anno prossimo, ovvero Avengers 4 . Come già sappiamo, alla fine di Infinity ...

Caldo - Coldiretti : scatta la corsa Per salvare le semine : L’arrivo del Caldo fa scattare la corsa contro il tempo per salvare le semine di pomodoro, riso e mais bloccate dalle piogge che avevano reso inaccessibili i terreni. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sulla situazione dei campi da nord a sud della Penisola, con la necessità di completare il 30% dei trapianti del pomodoro da conserva, il 25% delle semine del riso e il 15% di quelle del mais da trinciato che serve per il foraggio ...

Segreti Per salvare la pelle dei bambini / Le bollicine misteriose e i pomfi : ecco perché compaiono : Segreti per salvare la pelle dei bambini: le bollicine misteriose e i pomfi: ecco perché compaiono e quali sono i rimedi migliori per evitare che si presentino sull'epidermide.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:23:00 GMT)

Lotta contro il tempo Per salvare migliaia di tartarughini : Lotta contro il tempo da parte della comunità di pescatori di Odisha, nell'India orientale, per curare e mettere in salvo migliaiai di cuccioli di tartaruga olivacea. I tartarughini appena nati sono un cibo molto ambito da parte dei...

Turchia - Erdogan si arrende : la Banca centrale alza i tassi al 16 - 5% Per salvare la lira : La Banca centrale turca ha alzato i tassi di 300 punti base in una riunione di emergenza tenutasi mercoledì sera ad Ankara portando il tasso di

Atac - Comune di Roma sarà ultimo dei creditori Per salvare il concordato. “Operazione da 500 milioni di euro” : Il Comune di Roma s’immola per tentare di salvare Atac e “rinuncia” a mezzo miliardo di euro pur di evitare il fallimento della sua azienda dei trasporti. E stavolta non ci sono letture interpretative che tengano. Con una delibera approvata in Assemblea Capitolina, il Campidoglio corregge la richiesta di concordato preventivo consegnata presso il Tribunale fallimentare di Roma e si mette in coda alla lista dei creditori. Questo significa che il ...

Vertice Trump-Kim : possibile rinvio. Moon media Per salvare il summit : Per ora i preparativi per il Vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore vanno avanti, ma c'è una possibilità sostanziale che il summit salti: è l'indicazione...

Chieti - il mediatore che ha tentato di salvare Filipponi : “Sua vita cambiata con Perdita madre” : Chieti, il mediatore che ha tentato di salvare Filipponi: “Sua vita cambiata con perdita madre” Potrebbe essere stata la morte della madre, avvenuta circa 15 mesi fa, a cambiare la vita di Fausto Filippone, 49 anni, e a innescare qualcosa di sbagliato nella sua mente. A dirlo è lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, che per […] L'articolo Chieti, il mediatore che ha tentato di salvare Filipponi: “Sua vita cambiata con perdita madre” ...

Moon vola da Trump Per salvare il summit con Kim. Scettici gli advisor del presidente : Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, incontrerà oggi a Washington Donald Trump, mentre resta l'incertezza sul summit tra il presidente Usa e il leader nordcoreano Kim Jong-un programmato per il prossimo 12 giugno a Singapore.Gli advisor di Trump dubitano che il vertice con Kim ci sarà - riporta la Cnn - mentre il New York Times ha descritto il miliardario come "sorpreso e arrabbiato" per il monito di Pyongyang che ha ...

Impotenza - l'esPerto : una questione di testa - ecco come gli uomini possono salvare la loro vita sessuale : Dato che con regolarità si propongono soluzioni sempre più miracolose, è opportuno fare un po’ di chiarezza sulle varie cause della difficoltà o impossibilità da parte del maschio ad avere un’erezione. I rimedi sono da tempo oggetto di studio con relative applicazioni, dalle prime rudimentali protes