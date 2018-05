Per i lavoratori atipici bisognerebbe introdurre un salario minimo a

Porti : confermato scioPero 72 ore lavoratori siciliani : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - confermato lo sciopero di 72 ore, dal 26 al 28 maggio, di tutti i lavoratori portuali siciliani addetti alle operazioni all’interno degli scali. I sindacati di categoria - Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasPorti - hanno infatti confermato la protesta, indetta nell’ambito de

ScoPerti lavoratori in nero : CRONACA - Proseguono i controlli dell' Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria a contrasto del lavoro sommerso ed irregolare con lo scopo di favorire la piena regolarità dei rapporti ...

Nestlè-Perugina - accordo senza licenziamenti : salvi 364 lavoratori : Si è conclusa nel migliore dei modi la vertenza riguardante lo stabilimento Perugina di San Sisto, frazione di Perugia. Nestlè Italia e Perugina hanno...

Amazon : accordo con i sindacati Per i lavoratori dello stabilimento di Castel San Giovanni : Abbiamo parlato spesso, negli ultimi mesi, di novità che hanno riguardato Amazon, in particolare riguardo all’importante espansione del colosso dell’e-commerce nel nostro paese che continua a tradursi in nuovi centri per la logistica che oltre a migliorare i servizi offerti dalla multinazionale statunitense nel nostro paese, contribuiscono anche a creare nuovi posti di lavoro. Nonostante tutto, non mancano di certo le voci critiche ...

Roma - il 24 maggio a Porta Futuro giornata Per favorire l'inclusione di lavoratori svantaggiati : Si terrà giovedì 24 maggio a Roma, a Porta Futuro, in Via Galvani 108, la seconda tappa dell'Inclusive Job Day, promosso da Inclusive Mindset in collaborazione con Porta Futuro e Città metropolitana ...

Passante - lavoratori in scioPero 'La politica salvi l'oPera' : "Chiediamo alla politica di interessarsi al destino degli operai edili e delle grandi opere", affermano i segretari Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl Francesco Piastra, Ignazio Baudo e Paolo D'...

Un nuovo sito Per l'Ente bilaterale Per accorciare le distanze con lavoratori e aziende : La Spezia - Un sito più funzionale con tutte le attività legate al turismo e al commercio dell'Ente bilaterale. Uno strumento per accorciare le distanze tra l'Ente, i lavoratori e le aziende. La ...

Gorizia : scoPerti 437 lavoratori irregolari. Evasione milionaria : Per non versare le ritenute Irpef e i contributi previdenziali , una società con sede legale a Gorizia , e unità a Monfalcone e nelle province di Pordenone e Treviso , , operante in subappalto all'...

Ilva - prosegue lo scioPero dei lavoratori. Il padre dell’oPeraio morto arriva in fabbrica : Dopo Taranto, dove ieri si è consumato il dramma di Angelo Fuggiano, 28enne padre di due bimbi, dalle 7 di questa mattina sono scattate 24 ore di sciopero anche all’Ilva di Genova. E la protesta si estende anche ai porti. Il genitori del ragazzo morto si è presentato davanti ai cancelli del siderurgico dove ha ricevuto la solidarietà dei lavoratori.Continua a leggere

Tim - avvio Cig Per 3-4.000 lavoratori : 13.18 Tim ha comunicato ai sindacati l'avvio imminente della la cassa integrazione per 3-4.000 lavoratori. Inviata la lettera al ministero del Lavoro per avviare le procedure per la Cig.. Dall'avvio dell'iter al dicastero sono previsti 25 giorni di trattativa tra azienda, ministero e sindacati per cercare soluzioni alternative. Già a metà marzo l'azienda aveva messo in campo l'ipotesi di cassa integrazione per la gestione degli esuberi.

Intelligenza artificiale : Per 6 manager su 10 aziende e lavoratori non sono pronti a usarla : Dalla logistica (58%), ai servizi finanziari (45%) all’automotive (36%): per un manager su 2 (51%) l’Intelligenza artificiale può creare business e portare vantaggi in diversi ambiti. Tuttavia il 59% dei soggetti monitorati riscontra – nelle aziende e nei lavoratori – una certa impreparazione nell’affrontare le sfide dovute all’avvento delle nuove tecnologie. Le prime si trovano a fare i conti con la riorganizzazione strutturale (34%) e la ...

Esuberi in Telecom - avviata la procedura Per la cassa integrazione Per 4.500 lavoratori : MILANO - Telecom Italia si muove sulla strada dell'utilizzo della Cigs, la cassa integrazione guadagni straordinaria, per gestire gli Esuberi. Il gruppo, secondo quanto riporta l'agenzia Radiocor , ha ...

Tim avvia la procedura Per la cassa integrazione : ipotesi Per 3-4mila lavoratori : Tim ha comunicato ai sindacati l'imminente avvio della cassa integrazione, che dovrebbe riguardare 3-4mila lavoratori. Lo ha riferito il segretario generale della Uilcom Uil, Salvo Ugliarolo, ...

Ilva - oPeraio 28enne muore travolto da una fune a Taranto. ScioPero immediato dei lavoratori fino a venerdì mattina : Un operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast, società che lavora in appalto per le acciaierie Ilva, è morto travolto da una fune. L’incidente è avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal siderurgico. Da una prima ricostruzione, durante il cambio turno, sembra che un cavo sia saltato in fase di ancoraggio dalla macchina scaricatrice Dm6. La vittima è Angelo Fuggiano, 28 anni, deceduto sul ...