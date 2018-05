Papa : in finanza etica contro lo scarto : ...cieca rispetto alla dignità umana dei più vulnerabili".Così Bergoglio alla Fondazione Centesimus Annus "Troppo spesso una tragica e falsa dicotomia,analoga all'artificiosa frattura tra scienza e fede,...

Papa : in finanza etica contro lo scarto : 14.18 "Le attuali difficoltà e crisi nel sistema economico hanno una innegabile dimensione etica : sono legate a una mentalità di egoismo e di esclusione che ha generato nei fatti una cultura dello scarto ,cieca rispetto alla dignità umana dei più vulnerabili".Così Bergoglio alla Fondazione Centesimus Annus "Troppo spesso una tragica e falsa dicotomia,analoga all'artificiosa frattura tra scienza e fede, si è sviluppata tra la dottrina etica ...

Papa Francesco - la road map per una finanza senza speculazioni : ... all'interno dei loro curricula di studi, in un senso non marginale o accessorio bensì fondativo, prevedano dei corsi di formazione che educhino a comprendere l'economia e la finanza alla luce di una ...