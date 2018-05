Papa | 15 9 a Palermo | omaggio a d Puglisi

Papa : sindaco Palermo - grande emozione e grande onore accogliere il Pontefice : Palermo, 26 mag. (AdnKronos) – “Una grande emozione ed un grande onore poter accogliere a Palermo il Pontefice, questo Pontefice è un grande onore per me e per tutta la città. Lo è ancora di più perché Papà Francesco, accogliendo il mio invito rivolto qualche giorno fa a Roma, verrà proprio per ricordare il Beato Padre Pino Puglisi, che speriamo diventi copatrono della città metropolitana”. Così il sindaco di Palermo Leoluca ...

Il 15 settembre Papa a Piazza Armerina e Palermo per Pino Puglisi : Roma, 26 mag. , askanews, Sabato 15 settembre Papa Francesco si recherà in visita pastorale alle Diocesi di Piazza Armerina e di Palermo, in occasione del 25° anniversario della morte del Beato Pino ...

Perché il Papa non ha nominato cardinali i vescovi di Milano - Venezia - Torino - Bologna e Palermo : Nell'elenco dei nuovi 'principi della Chiesa' nominati dal Papa ed annunciato ieri mancano i pastori di alcune delle più importanti diocesi italiane e monta la polemica. Negli anni Bergoglio ha ridimensionato la presenza degli italiani nel collegio cardinalizio: se si tenesse domani un conclave, sarebbero appena 20 su 115.Continua a leggere

Palermo - facevano prostituire la figlia di 9 anni per 30 euro : “Mamma e papà mi costringevano” : Ha confermato lo sfruttamento da parte dei genitori al gip Antonella Consiglio la bimba di 9 anni di Palermo, costretta a prostituirsi a pagamento. La mamma e il papà erano stati arrestati nei mesi scorsi insieme a due anziani e ora sono ai domiciliari: "Lasciavano a me i soldi, mi davano 30 euro. Se penso a queste cose sento tristezza".Continua a leggere

Palermo - papà picchia prof : “Ho creduto a mia figlia” : Palermo, papà picchia prof: “Ho creduto a mia figlia” A “Mattino Cinque” il docente si difende raccontando che ha solo rimproverato la ragazza Continua a leggere

Bimbo nasce con tumore e muore - il papà picchia i medici all’ospedale pediatrico di Palermo : Un Bimbo nato prematuro, a 30 settimane, con un grosso tumore emangioendotelioma che arriva al diaframma causando problemi respiratori, operato come extrema ratio ma con possibilità quasi nulle di farcela, muore nell’ospedale dei bambini di Palermo e il padre, un giovane del popolare e periferico quartiere Zen, mentre discute coi medici comincia a...

Palermo - il figlio neonato muore dopo un intervento : papà disperato aggredisce i medici : Il papà di un neonato affetto da tumore ha aggredito i quattro medici che l'hanno operato prima che il piccolo morisse. Uno di loro ha riportato un trauma cranico. Il direttore generale Migliore: "medici bersaglio troppo facile. Ci costituiremo parte civile".Continua a leggere