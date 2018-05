Pallamano Le Final Eight regionali Under 15 sono andate ad Il Giovinetto Petrosino

Pallamano. La formazione under 15 de Il Giovinetto Petrosino si qualifica alla Final Eight : Dopo una lunga stagione, tante ore di allenamento 32 partite, tra under 15 e under 17, primi classificati con due squadre nei gironi A e B, gli under 15 di Onofrio Fiorino approdano a pieno titolo ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : a Conversano gara-1 delle finali Scudetto - Fasano sconfitto 29-26 : Va al Conversano gara-1 delle finali Scudetto della Serie A di Pallamano maschile, grazie ad una maestosa prova dei ragazzi allenati da Alessandro Tarafino nel derby pugliese contro la Junior Fasano, vinta in rimonta con il punteggio di 29-26. Avvio di gara in favore dei biancoazzurri, che pur privi di Alves Leal e Paolo De Santis si portano sul 4-0 dopo neanche dieci minuti, costringendo gli avversari al time-out. Tornati in campo è Jacopo Lupo ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto! Giovedì si replica - pugliesi appese a un filo : Va alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile, con le campionesse in carica capaci di sconfiggere 25-18 l’Indeco Conversano al Pala San Giacomo, al termine di una partita molto vivace, ma sostanzialmente dominata pienamente dalle ospiti. Lo 0-0 dura appena 32”, con Rita Trombetta che sblocca il punteggio in favore delle campane, venendo però prontamente pareggiata. Questo in sostanza è il ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : derby pugliese in finale! Fasano e Conversano a caccia del titolo : Sarà un derby pugliese la finale Scudetto della Serie A di Pallamano maschile, con il ritorno delle semifinali aperto dal capolavoro della Junior Fasano, che ha sconfitto 27-21 il Pressano, grazie alle 8 reti del terzino classe ’99 Filippo Angolini, autentico mattatore della contesa. Per i pugliesi si tratta della quinta finale Scudetto, arrivata dopo una rimonta incredibile dopo il -3 dell’andata, che lascia ai trentini ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : la Jomi Salerno ipoteca la finale - Conversano vince di misura : Si sono svolte in questo fine settimana le due gare d’andata delle semifinali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile, con la Jomi Salerno che ha praticamente messo un piede e mezzo nell’ultimo atto, sconfiggendo 29-20 le padrone di casa della Casalgrande Padana. Una gara senza storia quella del PalaKeope, in cui le campane hanno preso subito il largo, chiudendo il primo tempo sull’eloquente punteggio di 19-7, dilagando ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : si chiude la seconda fase - spazio alle semifinali : Si è chiuso un nuovo capitolo per la Serie A di Pallamano maschile, che questo fine settimana ha visto disputarsi l’ultima giornata della poule play-off, che ha determinato così gli accoppiamenti per le semifinali Scudetto. Iniziamo il consueto recap dal big match del Pala San Giacomo, dove la Junior Fasano si è imposta sul Conversano per 33-27, grazie alle 8 reti di Pasquale Maione, mentre il Bolzano ha conquistato a fatica il terzo ...