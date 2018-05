Palermo | tombe violate per vendere loculi a S Martino | gip ' Messina padrone

Palermo : tombe violate per vendere loculi a San Martino delle Scale - coinvolto anche ex parroco : Palermo, 26 mag. (AdnKronos) - C'è anche l'ex parroco di San Martino delle Scale, don Michele Musumeci, fra gli indagati nell'inchiesta sulla compravendita illegale di loculi al cimitero della frazione di Monreale (Palermo). Una gestione che sarebbe dovuta essere in mano al Monastero benedettino "es

Palermo - il cimitero degli orrori : “Tombe violate per vendere loculi”. Quattro arresti : indagato anche l’ex parrocco : Gestivano illegalmente la compravendita dei loculi al cimitero di San Martino delle Scale, a Palermo. Un vero e proprio “cimitero degli orrori” quello scoperto dai carabinieri, che hanno arrestato Quattro persone e sottoposto una quinta al divieto di dimora nel comune di Monreale con obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Per tutti l’accusa è di avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa, falsità ...